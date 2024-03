Naissance de LeadBlock Bitpanda Ventures : le VC dédié au WEB3 issu de l'association entre Bitpanda et de son investisseur historique

Bitpanda et LeadBlock Partners (Société de gestion lancée en 2019 basée entre Londres et Paris, investisseur entre autres de Kiln, YugaLabs, et Bitpanda via LeadBlock Fund I) lancent conjointement un fonds qualifié d'à la fois "early stage et de growth" pan-européen doté de 50 millions d’euros.

Objectif : soutenir des startups du web3 en phase de démarrage visant à démultiplier les usages de la blockchain envers le grand public.

LeadBlock Bitpanda Ventures (LBV) mettra des tickets compris entre 250 000 et 2 millions d'euros dans des pépites emblématiques de la technologie modulaire, de la transition entre TradFi et Defi ou dans des protocoles mêlant blockchain et IA, toujours dans la même optique d'induire et de faciliter l'usage de la blockchain.



Au-delà du financement, les deux acteurs s'engagent à mettre à disposition leur réseau. Leadblock apportera son expertise sur tous les aspects d'investissements et d'opérationnels.

Bitpanda s'appliquera à jouer de l'ensemble de ses contacts dans le marché crypto européen.

Le fonds promet aussi d'accompagner les fondateurs d'entreprise depuis la création du premier protocole ou produit blockchain jusqu'au lancement de son token et son adoption massive. Du Poc à la Scale-up ?



Eric Demuth, fondateur et CEO de Bitpanda, commente : « Notre objectif est de soutenir les fondateurs de blockchains et d’actifs numériques de premier plan à travers le monde. Nous facilitons cela en offrant à ces entreprises l’accès à notre réseau et à notre expertise unique. En tant que leader européen, nous bénéficions d’une forte expérience, d’une conformité réglementaire rigoureuse et du plus grand portefeuille de licences sur le continent. Naviguer sur le marché européen peut s’avérer difficile en raison de sa fragmentation, mais nous avons pu montrer comment évoluer dans cet environnement. Nous sommes impatients d’intégrer les startups dans lesquelles nous investissons à notre écosystème, afin qu’elles puissent utiliser nos ressources pour développer leurs activités ».



David Chreng-Messembourg, Associé Fondateur de LeadBlock, ajoute : « Avec Paul Klanschek et Eric Demuth, les co-fondateurs de Bitpanda, nous avons toujours loué la valeur d’un investisseur spécialisé en capital-risque capable de soutenir financièrement et opérationnellement les fondateurs dès le début de leur parcours. Avec ce fonds, ainsi que notre partenariat, nous fournirons un soutien complet aux fondateurs, de la création jusqu’au lancement du produit/token, grâce à notre expérience et notre réseau de partenaires stratégiques – fournisseurs de liquidités, bourses, sociétés de sécurité, protocoles L1/L2, fonds, DAOs, leaders d’opinion clés, etc… »