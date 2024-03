Opinion | Eric Demuth, Co-Founder & CEO Bitpanda "Halve Time : le halving arrive"

Nous assisterons à une augmentation de la demande - La demande d’accès sécurisé aux actifs numériques ne peut aller que dans une seule direction : l’augmentation. Les gens recherchent des moyens plus faciles et plus sûrs de trader des actifs numériques, ce qui pousse les institutions financières traditionnelles, y compris certaines des plus grandes banques au monde, à examiner comment elles peuvent répondre à ce besoin. La demande sera le moteur de l’innovation et d’une plus grande intégration, ainsi que la pierre angulaire du prochain cycle de croissance. Il ne s’agit pas d’une frénésie due à un battage médiatique, mais d’une augmentation constante de la demande durable.



Cette demande conduira à une plus grande coopération - Pour répondre à cette demande accrue, il est important de s’assurer que les gens disposent de méthodes sûres et sécurisées pour accéder aux marchés financiers. Les gens veulent pouvoir effectuer des transactions via leur application bancaire - c’est logique. Les banques veulent s’approprier ces revenus potentiels - c’est logique aussi. Ce qui n’a pas de sens, c’est que les banques construisent un produit de trading de cryptomonnaies de second ordre alors qu’elles peuvent utiliser notre infrastructure et avoir accès à ce qui se fait de mieux en Europe. La nécessité sera le moteur de la coopération et de l’intégration. La réduction des obstacles se traduira par de nouvelles opportunités pour les personnes et les entreprises.



Un plus grand nombre d’utilisateurs conduira, espérons-le, à une meilleure réglementation - L’augmentation de la demande et de l’exposition à la société et aux marchés financiers s’accompagnera bien entendu d’une plus grande surveillance réglementaire. Nous savons que le secteur va être davantage réglementé. Nous savons que la réglementation MiCAR arrive et que les États-Unis cherchent de plus en plus à intégrer les cryptomonnaies dans leur économie. Le véritable test pour les régulateurs et l’industrie est de trouver le bon équilibre. La réglementation doit protéger les utilisateurs sans étouffer l’innovation. Il s’agit d’un vieux débat, mais les quatre prochaines années détermineront si le secteur des cryptomonnaies et les régulateurs trouveront ou non le bon équilibre.



Une plus grande stabilité signifie moins de volatilité - Enfin, la nature des cryptomonnaies en tant que classe d’actifs va changer. La volatilité diminuera à mesure que les capitalisations boursières augmenteront et que les capitaux institutionnels à long terme afflueront vers les cryptomonnaies. Ce changement va amener les cryptomonnaies à jouer un rôle différent dans le cadre d’un portfolio équilibré.