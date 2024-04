Bitpanda, un ancrage institutionnel pour son dixième anniversaire

Liste des participants au prix Start in Block, remis le 11 avril dans le cadre de la Paris Blockchain WeekTim Draper, RockawayX, AWS, Consensys, CoinMarketCap, Coin Academy, iExec, Blockchain Founders Fund, Outlier Ventures, Foresight Ventures, Mantle, Mirana, Morningstar, NEO, Bit2Me. , XRP Ledger, Pitchbook, Bitpanda, CV Labs, Stellar, Canonical Crypto, BNB Chain, Node Capital, Hello Labs, Killer Whales, Orange DAO, Blockwall, v3ntures, Cointelegraph, TDeFi, HUMANS, LBanks, VNTR et Mercy Corps.A Propos de BitpandaFondé à Vienne en 2014,est l'un des principaux courtiers en crypto d'Europe. Avec plus de 2 800 actifs numériques, dont plus de 350 cryptos et de nombreuses actions*, ETF*, métaux précieux et matières premières, la licorne autrichienne de la fintech offre l'une des gammes les plus complètes d'actifs numériques disponibles en Europe. Bénéficiant déjà de la confiance de plus de 4 millions d'utilisateurs et de dizaines de partenaires institutionnels,détient des licences dans plusieurs pays et a fait ses preuves en matière de collaboration avec les régulateurs locaux pour garantir la sécurité des actifs.est ainsi l'une des plateformes d'échange les plus sûres et les plus strictement réglementées du secteur. Outre son siège à Vienne,possède des bureaux à Amsterdam, Barcelone, Berlin et Bucarest.