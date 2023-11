Nomination | Bitpanda se renforce en France en nommant Thomas Romain en tant que directeur commercial

Bitpanda accélère en France. La plateforme de courtage aux 4 millions d'utilisateurs répartis entre l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la France, l'Italie et l'Espagne, semble affuter ses ambitions dans l'Hexagone. Premier acte de son plan de déploiement ? La confirmation de Thomain Romain à la tête du marché français en qualité de Directeur Commercial France. Lui qui était jusqu'ici Senior Partnership Manager depuis 2022 a eu tout loisir de déployer la structure et de se rendre compte des possibilités offertes par le marché français en matière d'investissement.Enregistrée PSAN et Agréée PSI, Bitpanda née en Autriche en 2014, s'ambitionne comme un des leaders européens des plateformes de courtage. Son plan ambitieux pour 2024 comprend donc un déploiement en Allemagne, Autriche, Suisse et en France. Pays où elle espère doubler ses parts de marché dans le courant de l'année prochaine. Pour ce faire, Bitpanda envisage de collaborer encore plus avec les autorités de régulation françaises pour rétablir un climat de confiance. Et s'efforcera de sensibiliser les Français à l'importance de l'utilisation d'une plateforme régulée et sécurisée.» déclare Thomas Romain, Directeur Commercial France de BitpandaLa société fintech a été fondée en 2014 par Eric Demuth, Paul Klanschek et Christian Trummer, et a pour but d'aider les gens à se faire suffisamment confiance pour construire la liberté financière de leur avenir.La plateforme de Bitpanda est accessible, avec une interface intuitive, qui permet aux investisseurs novices et plus expérimentés d'investir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans des actions, des ETF, des crypto-monnaies, des indices cryptographiques, des métaux précieux et des matières premières en fonction de leurs besoins.

