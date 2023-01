BNP Paribas s’associe à Libeo pour la gestion des factures électroniques de ses clients entreprises

● BNP Paribas, première banque européenne, s’associe à Libeo, spécialiste de la gestion de factures pour les entreprises et cabinets comptables, pour mener à bien la transition de ses clients vers la facturation électronique, rendue obligatoire dès 2024 pour toutes les entreprises de France.



● Les clients de la Banque bénéficieront de la technologie de Libeo, garantissant une expérience utilisateur intuitive et ergonomique, mais surtout d’une mise en conformité anticipée et simple avec la réforme de la facture électronique. Ils profiteront aussi du paiement instantané via l'intégration dans Libeo de l'API dédiée de BNP Paribas. Cette simplification des processus, au service de la performance, est assortie d'une promesse de sécurité et de sérénité.



Avec ce partenariat, les clients entreprises de BNP Paribas pourront recevoir leurs factures électroniques, les gérer et les payer dans Libeo en utilisant les technologies de paiement BNP Paribas, notamment grâce à l’intégration de l’API de paiement instantané BNP Paribas au sein de l’outil, une première en France.



“Ce partenariat permet aux clients entreprises de BNP Paribas de bénéficier à la fois d’une offre bancaire de premier plan en Europe couplée à l’une des solutions de gestion de factures électroniques les plus performantes et innovantes du marché français. Ensemble, nous unissons nos forces pour permettre aux chefs d’entreprise de rester efficaces et compétitifs dans leurs activités” déclare Marc Espagnon, responsable de la direction des paiements et Cash Management chez BNP Paribas.



“Le passage à la facturation électronique est une révolution à co-produire. Banques et acteurs technologiques ont un rôle crucial à jouer pour que les entreprises puissent bénéficier d’une bascule indolore, dans un temps restreint, en tirant le maximum de bénéfices - réduction des impayés, diminution de la charge administrative, interconnectivité…- c’est sur ces points précis que nous agissons, avec le soutien inestimable de BNP Paribas” ajoute Pierre Dutaret, CEO et co-fondateur de Libeo.



Libeo, qui place l’accompagnement des dirigeants, DAFs et experts comptables au cœur de sa mission depuis sa création en 2019, affiche ainsi un avantage compétitif sur sa feuille de route stratégique en réaffirmant ses ambitions sur la facture électronique d’une part et sur le paiement instantané entre entreprises d’autre part.



À propos de Libeo

Depuis sa création en 2019, Libeo a pour mission d'accélérer la transition digitale des entreprises et des experts-comptables. Grâce à sa technologie unique en Europe, Libeo simplifie, sécurise et améliore le traitement et le règlement des factures. Plus de 300 000 entreprises paient et se font payer sur Libeo, dont Intersport, Campanile, Biocoop, Sonia Rykiel et Mazars. Solution complète automatisant la gestion des flux financiers et des factures, le paiement, le rapprochement bancaire, Libeo est le pionnier du paiement en un clic et sans IBAN (IBANless est une marque déposée). Libeo construit une Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP) certifiée pour la gestion des factures électroniques, dont la réception devient obligatoire le 1er juillet 2024 pour toutes les entreprises françaises, en partenariat avec Docaposte. Libeo a levé 26 millions d’euros auprès des partners de DST Global, Serena, LocalGlobe et Breega, et bénéficie du programme de R&D Horizon 2020 de l’UE (convention n°876518).

www.libeo.io



A propos de BNP Paribas

BNP Paribas est la première banque de l’Union européenne et un acteur bancaire international de premier plan. Elle est présente dans 65 pays et rassemble près de 190 000 collaborateurs, dont près de 145 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands pôles opérationnels : Commercial, Personal Banking & Services pour l’ensemble des banques commerciales du Groupe et plusieurs métiers spécialisés parmi lesquels BNP Paribas Personal Finance ou encore Arval BNP Paribas ; Investment & Protection Services pour les solutions d’épargne, d’investissement et de protection ; et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Fort d’un solide modèle diversifié et intégré, le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne ou de protection. En Europe, BNP Paribas est composé de quatre marchés domestiques : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg. Le Groupe déploie également son modèle intégré de banque commerciale dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et sur la côte ouest des Etats-Unis. Acteur bancaire international de premier plan, le Groupe dispose de plateformes et de métiers leaders en Europe, d’une forte présence dans la zone Amériques, ainsi que d’un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.

BNP Paribas met en œuvre dans l’ensemble de ses activités une démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale lui permettant de contribuer à la construction d’un futur durable, tout en assurant la performance et la stabilité du Groupe.

https://group.bnpparibas/