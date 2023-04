Accueil Envoyer Imprimer Partager Swaap lève 4,5 millions de dollars pour développer un protocole de market making de nouvelle génération en DeFi Et de 5.... loin d'être un décompte exhaustif, Finyear enregistre quand même l'annonce de la cinquième levée de fonds DeFI/ FINTECH en moins de 48h... C'est dire si les sujets intéressent (Kimpa, Colbr, Bitstack et Mooncard).. Bref, Swaap Labs, la société qui contribue au protocole Swaap, a annoncé aujourd'hui avoir levé 4,5 millions de dollars en tour d’amorçage (Seed). Swaap construit un protocole de market making de nouvelle génération en finance décentralisée (DeFi).

Le moins que l'on puisse dire est que la start-up a attiré du monde pour ce tour de financement d'amorçage. Mené par Signature Ventures, la levée de Swaap a attiré la participation d'un large éventail d'investisseurs, dont New Form Capital, C² Ventures, Kima Ventures, Pareto Ventures, Entrepreneur First (où les cofondateurs de Swaap se sont rencontrés), ainsi que des business angels de renom tels que Julien Bouteloup (Stake Capital), Pascal Gauthier (PDG de Ledger), Claire Balva, Alexandre Stachtchenko, Frédéric Montagnon (co-fondateur d'Arianee), Thibaud Elzière (PDG d'eFounders), Richard Ma (PDG de Quantstamp), Tegan Kline (The Graph) ou Meltem Demirors (CSO de Coinshares).



Le market making, ou teneur de marché, est un mécanisme essentiel dans les marchés financiers. Les teneurs de marché jouent un rôle de facilitateur en fournissant continuellement des prix d'achat et de vente pour les actifs, assurant ainsi une liquidité et une efficacité accrues sur les marchés. Leur présence permet de réduire les écarts de prix entre l'offre et la demande, rendant les transactions plus fluides et accessibles pour tous les participants au marché.



Swaap Labs croit fermement que la DeFi (Finance Décentralisée) a le potentiel de remplacer à terme le système financier traditionnel. La DeFi offre une infrastructure plus juste, plus efficiente, plus sécurisée et transparente pour tous les utilisateurs. Elle permet de démocratiser l'accès aux services financiers et d'éliminer les intermédiaires coûteux et inefficaces, offrant ainsi de meilleures opportunités pour les investisseurs et les entrepreneurs.



Swaap est un protocole de market making de nouvelle génération qui a pour ambition de révolutionner l'univers de la DeFi.



Swaap bâtit sur l’excellence de la filière française en mathématiques. Ses modèles de market-making sont réalisés en collaboration avec l’Institut Louis Bachelier, un Institut de Recherche en mathématiques appliquées à la finance et à l’économie. Par ailleurs, l’un de ses cofondateurs, David Bouba, est titulaire d’un Master en Mathématiques de l’Université PSL.



Grâce à cet accent mis sur la recherche, la solution unique de Swaap permet aux fournisseurs de liquidité (LPs) d'adopter des stratégies de market making passives et rentables, tout en optimisant l'efficacité du marché.



Le volume de trading en DeFi a connu une croissance exponentielle ces dernières années, dépassant désormais les 100 milliards de dollars par mois. Cette croissance met en évidence l'importance d'avoir des protocoles de market making efficaces et adaptés à cet environnement en pleine évolution.



Swaap V1 est déjà opérationnel depuis 10 mois et a attiré plus de 2000 utilisateurs qui ont déposé des liquidités sur la plateforme. Ce succès démontre l'efficacité de la solution développée par Swaap Labs et sa pertinence dans le marché actuel.



Ce tour de financement d'amorçage, mené par Signature Ventures, a attiré la participation d'un large éventail d'investisseurs, dont New Form Capital, C² Ventures, Kima Ventures, Pareto Ventures, Entrepreneur First (où les cofondateurs de Swaap se sont rencontrés), ainsi que des business angels de renom tels que Julien Bouteloup (Stake Capital), Pascal Gauthier (PDG de Ledger), Claire Balva, Alexandre Stachtchenko, Frédéric Montagnon (co-fondateur d'Arianee), Thibaud Elzière (PDG d'eFounders), Richard Ma (PDG de Quantstamp), Tegan Kline (The Graph) ou Meltem Demirors (CSO de Coinshares).



Cyrille Pastour, cofondateur de Swaap Labs, a déclaré : "Nous sommes ravis du soutien de nos investisseurs qui nous permet de démocratiser la DeFi et de créer un environnement plus efficace pour les fournisseurs de liquidité. Ce financement nous aidera à accélérer le développement et le lancement de Swaap V2, promettant d'apporter encore plus de valeur aux LPs et aux traders en DeFi."



"Nous sommes fiers de travailler avec l'équipe exceptionnelle de Swaap Labs et de faire partie de leur aventure. Nous pensons que le protocole de Market Making de Swaap est un véritable catalyseur pour la finance décentralisée", a déclaré Dr. Georg (Juri) Stricker, Tech Partner chez Signature Ventures. "En s'appuyant sur l’infrastructure de plus en plus scalable des blockchains publiques, ainsi que sur des oracles plus transparents et robustes, Swaap établit de nouvelles normes d'efficacité pour les DEX en ce qui concerne les fournisseurs de liquidité et les traders. En proposant des rendements plus stables et durables, nous sommes convaincus que Swaap est une brique essentielle dans l'évolution de la DeFi vers un système financier."



Swaap invite les utilisateurs à rejoindre sa liste d'attente pour la prochaine sortie de la v2. Pour être parmi les premiers à accéder à la nouvelle plateforme et bénéficier d'avantages exclusifs, visitez swaap.finance/waitlist La liste d'attente est gérée par Zealy (anciennement Crew3), garantissant une expérience fluide et efficace.



Grâce à cette levée de fonds, au soutien des investisseurs et à la vision de Swaap Labs, la société est sur le point de transformer le paysage de la DeFi et de rendre le système financier plus juste et accessible pour tous.





------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment.









Articles similaires < > Etude | Les Français, pro-cryptos ? PyratzLabs officialise son offre de “VC-as-a-Service” Bitstack lève 2 millions d’euros