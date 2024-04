FlexAI, une levée de fonds à 28,5 millions d'euros

Nous croyons au pouvoir transformateur de l'IA pour résoudre certains des plus grands problèmes de l'humanité, mais il faudra un calcul 1 000 fois plus important pour pouvoir réaliser cette vision

La disponibilité du calcul de l’IA aujourd’hui est limitée à quelques privilégiés. Notre vision est de permettre au plus grand nombre d’accéder au calcul."

L'IA progresse dans plus de directions que ce que notre écosystème informatique actuel peut prendre en charge

FlexAI a créé une nouvelle technologie qui ouvre l'accès à divers calculs, prend en charge un large éventail de charges de travail et accélère l'innovation dans l'ensemble du secteur.

Le calcul est à la traîne, et non à la pointe, des capacités de plus en plus puissantes des modèles d'IA. Pour exploiter tout le potentiel de l'IA, l'industrie doit résoudre le problème des coûts de calcul et celui de la complexité de la pile, qui augmentent tous deux considérablement les coûts de développement et les délais de commercialisation. Brijesh et Dali possèdent de manière unique les compétences matérielles et logicielles nécessaires pour concevoir et construire l'écosystème de la couche d'orchestration informatique de l'IA

Il s'agit du premier investissement de notre deuxième fonds en France. Le choix de Paris comme siège social par FlexAI illustre le dynamisme de l'écosystème français de l'IA, avec la présence d'une base scientifique de premier ordre, de fondateurs de classe mondiale et, de plus en plus, d'un accès à des marchés mondiaux. capital, permettant à son tour des ambitions mondiales.