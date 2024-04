Deblock, néobanque crypto friendly, lève 12 millions d'euros

Afin d’assurer son déploiement, Deblock a levé 12 millions d’euros et se positionne désormais comme un

acteur majeur dans le secteur de la fintech.

Autour de la table on retrouve Hoxton Ventures, Headline, 20VC et Motier Ventures mais aussi des business angels de qualité dont Thomas France (fondateur de Ledger), Jonathan Levin (fondateur de Chainalysis) et The Chainsmokers (artistes electro américain).



“Notre thèse d’investissement se résume en trois points : l’équipe, le produit et la distribution - avec Deblock, ces cases ont tout de suite été cochées. C’est la meilleure équipe en Europe en fintech/crypto, avec une vitesse d’exécution sans pareille. Ajouté à cela une industrie qui pèse 1700 milliards de dollars et qui n’a pas encore trouvé de solution permettant aux consommateurs de dépenser leur crypto au-delà de l’achat d’une tasse de café. 20VC est ravi d’avoir co-lead ce tour et de participer à la construction de la prochaine licorne européenne .” souligne Kieran Hill (20VC)



“ Nous sommes profondément impressionnés par la vision de l’équipe fondatrice. En tant qu’anciens cadres dirigeants de Revolut et Ledger, Jean, Adriana, Aaron et Mario ont une compréhension exceptionnelle du marché. Ils ont compris quelles étaient les opportunités et les défis du secteur et savent comment naviguer au travers de la réglementation complexe des actifs numériques et développer une technologie innovante. ” - Michael Kent (Headline)



Aujourd’hui Deblock ouvre officiellement son service à tous les Français qui souhaitent mettre leurs fonds en euros et en cryptos sur un compte dont ils sont les seuls et uniques propriétaires. Un argument de valeur en ces temps où le secteur de la finance et des banques se sont vu chahutés par les contextes économiques, sociétaux et environnementaux.