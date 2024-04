La startup française, Multis s'abrite désormais au sein de l'entreprise suisse, Safe,

Aujourd'hui, je suis ravi d'annoncer l'acquisition de Multis par Safe, le principal fournisseur d'infrastructure de portefeuille de contrats intelligents ! Il s’agit d’une étape importante dans notre voyage.



De nos débuts chez Hexa et YC (découvrez l'excellent post de Theo ici ) jusqu'à nos premiers pitchs d'investisseur dans un hôtel Tenderloin à San Francisco (Les Echos en ont parlé ici ), en passant par le covid-19 et chaque hiver crypto et tous les ups et les bas, nous sommes toujours en pleine forme et prêts à aller encore plus loin.



Nous partageons une mission commune

En repensant à nos racines en 2019, après la crise financière de 2008, nous avons toujours voulu donner aux individus et aux organisations les moyens de fonctionner indépendamment des systèmes financiers traditionnels et de posséder leur argent, pour de vrai. Ce fut le cas lors du trajet Caltrain nous emmenant à Mountain View pour la redoutable interview de YC, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Safe a été un pionnier et a également constamment exécuté cette mission. Ils sécurisent désormais plus de 100 milliards de dollars d’actifs en propre. Ils ont également levé des fonds importants pour repousser encore plus loin les limites. Ils ont construit quelque chose de vraiment inspirant – une référence dans notre industrie – et je peux dire que je suis honoré de voir Multis être acquis par une organisation aussi remarquable, avec des fondateurs et des personnes aussi inspirants.



Coffre-fort + Multis

L’industrie du Web3 est peut-être incertaine et en constante évolution, mais l’utilisation de la cryptographie ne cesse de monter en flèche. La demande de transactions plus rapides et plus rentables a alimenté la montée en puissance des réseaux de couche 2 construits au-dessus du réseau principal Ethereum (couche 1), tous visant à améliorer l'évolutivité. Pourtant, cette croissance a considérablement fragmenté le paysage de la blockchain, rendant plus complexe le développement d’applications et de portefeuilles conviviaux en chaîne. La gestion des actifs sur plusieurs réseaux peut être un cauchemar. Imaginez si recevoir un virement bancaire international en USD (via le réseau SWIFT) signifiait que vous ne pouviez pas l'envoyer à qui que ce soit au niveau national (via ACH). C’est à peu près l’état actuel de la cryptographie.



Et c'est là que nous intervenons. Nous allons résoudre cette complexité grâce à l'abstraction du réseau, en simplifiant la gestion des actifs sur différentes blockchains. Plus précisément, nous nous concentrerons sur l’extension de l’évolutivité des produits Safe au-delà d’Ethereum. En fin de compte, nous voulons stimuler l’adoption par les utilisateurs et aller vers une décentralisation encore plus grande.



Avoir hâte de

Depuis le début, notre voyage a été étroitement lié à Safe. Nous avons même utilisé des instantanés de leur code et de leurs applications dans nos tout premiers pitch decks de collecte de fonds ! Je pense que nous avons également été parmi les premiers à intégrer leurs contrats intelligents d’auto-garde dans notre logiciel d’entreprise. Ainsi, lorsque les gens de Safe nous ont contactés pour discuter d’une acquisition, nous les connaissions déjà assez bien et la décision a été facile.



Au fil des années, ils ont constitué une suite étonnante de produits, allant des contrats intelligents de pointe aux applications centrées sur l'utilisateur. Ce qui distingue vraiment Safe, c'est la communauté dynamique qu'ils ont nourrie à travers l'industrie. Leurs fondateurs et leur équipe ne sont pas seulement brillants ; ils sont avant-gardistes et motivés par des objectifs à long terme. Pourtant, il ne s’agit pas seulement d’idées ; ils se soucient vraiment de leurs employés et de leur travail. Il est clair qu’ils ne se contentent pas de créer des produits ; ils construisent des relations.



Nous sommes impatients de contribuer à la croissance et à la culture de Safe. Nous poursuivons non seulement notre mission, mais nous amplifions également considérablement notre impact, avec une équipe avec laquelle nous partageons des valeurs communes. Ensemble, nous avancerons plus vite et plus loin.



Merci

Ce voyage incroyable n'aurait pas été possible sans le soutien de tant de personnes incroyables, chacune jouant son propre rôle dans notre histoire :



À nos clients, qui ont courageusement testé chaque mise à jour, résolu les bugs et relevé les défis d’une startup : votre énergie et vos commentaires nous ont fait avancer !



À nos investisseurs, des opérateurs expérimentés aux fonds légendaires, votre soutien et vos conseils ont été notre soutien à travers tous les hauts et les bas !



Aux formidables fondateurs et coachs que nous avons rencontrés, chez Y Combinator et au-delà, vos conseils et vos encouragements nous ont aidés à traverser nos moments les plus difficiles !



Plus important encore, je tiens à remercier chaleureusement chaque membre de l'équipe Multis. À travers les hauts et les bas, des fêtes aux moments difficiles, vous avez tous façonné notre chemin. J'ai ri avec chacun de vous et j'ai appris de chacun d'entre vous. Je suis vraiment reconnaissant.



Nous allons faire des choses passionnantes avec Safe et nous sommes ravis d'en faire partie. Restez connectés pour plus de nouvelles.



WAGMI,



Thibaut et son équipe