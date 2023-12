Ledger, Pascal Gauthier, le PDG donne des explications sur le hack de Ledger Connect

Un Message de Pascal Gauthier, Chairman & CEO de Ledger, sur l’exploitation du Ledger Connect Kit Points clés: – Le 14 décembre 2023, Ledger fait face à une exploitation du Ledger Connect Kit, une bibliothèque Javascript permettant de connecter des sites Web à des portefeuilles crypto. – L’industrie a collaboré avec Ledger pour neutraliser l’exploitation et tenter de geler rapidement les fonds volés – l’exploitation a eu lieu durant moins de deux heures. – Cette exploitation est actuellement en cours d’investigation. Ledger a déposé des plaintes et s’efforcera d’aider les personnes affectées à récupérer leurs fonds. – Cette exploitation n’a pas affecté et n’affecte pas la sécurité des portefeuilles physiques Ledger ni de Ledger Live. – L’exploitation était limitée aux applications décentralisées tierces qui utilisent le Ledger Connect Kit. Bonjour à tous, Aujourd’hui, nous avons été confrontés à une exploitation du Ledger Connect Kit, une bibliothèque Javascript intégrant un bouton permettant aux utilisateurs de connecter leur appareil Ledger à des applications décentralisées tierces. Cette situation est liée au fait qu’un ancien employé a été victime d’une attaque de phishing, permettant à un acteur malveillant de télécharger un fichier malveillant sur le NPMJS de Ledger (un gestionnaire de packages pour le code Javascript partagé entre les applications). Notre réaction a été rapide et coordonnée avec notre partenaire WalletConnect pour remédier à la situation. Dans les 40 minutes suivant son identification, nous avons mis à jour le NPMJS pour éliminer et désactiver le code malveillant. Cet épisode témoigne de l’efficacité de l’industrie travaillant de concert pour surmonter d’importants défis de sécurité. Abordons maintenant les raisons de cet incident et expliquons comment nous renforcerons nos pratiques de sécurité pour atténuer ce risque spécifique à l’avenir. Nous partageons également nos recommandations avec l’industrie pour renforcer notre collaboration. Chez Ledger, la norme de sécurité stipule qu’aucune personne seule ne peut déployer du code sans qu’il soit examiné par plusieurs parties, une pratique appliquée dans 99% de nos systèmes internes. De plus, tout employé quittant l’entreprise voit son accès révoqué de tous les systèmes Ledger. Cet incident, malheureux et isolé, souligne que la sécurité est en constante évolution, nécessitant une amélioration continue de nos systèmes. Dans ce contexte, Ledger mettra en place des contrôles de sécurité renforcés, liant notre chaîne de construction qui applique une sécurité stricte de la chaîne d’approvisionnement au canal de distribution NPM. Il est également rappelé que collectivement, nous devons élever les normes de sécurité autour des applications décentralisées (DApps) où les utilisateurs interagissent avec des signatures basées sur le navigateur. Bien que cette fois-ci ce soit le service de Ledger qui a été exploité, cela pourrait se produire à l’avenir avec un autre service ou bibliothèque. Chez Ledger, nous croyons en l’efficacité du clear-signing par rapport au blind-signing pour atténuer ces problèmes. Si l’utilisateur peut voir ce qu’il signe sur un écran de confiance, la signature involontaire de transactions frauduleuses pourra toujours être évitée. Les appareils Ledger sont des plates-formes ouvertes. Ethereum offre un système de plug-ins permettant aux DApps d’implémenter le clear-signing. Les développeurs intéressés peuvent en savoir plus sur developer.ledger.com. Tout comme nous avons vu la communauté se mobiliser aujourd’hui, nous attendons votre aide pour intégrer le clear-signing à toutes les DApps. Ledger coopère avec les autorités et prend toutes les mesures possibles pour aider dans l’enquête en cours. Nous soutiendrons les utilisateurs affectés en identifiant l’acteur malveillant, en le traduisant en justice, en retrouvant les fonds et en collaborant avec les forces de l’ordre pour récupérer les actifs volés. Nous regrettons profondément les événements d’aujourd’hui pour les personnes touchées. La situation est maintenant sous contrôle, la menace écartée. Nous comprenons l’inquiétude que cela a pu causer dans la communauté et l’écosystème. Vous trouverez ci-dessous une chronologie complète pour voir comment nos équipes et partenaires ont réagi. Merci, Pascal Gauthier —– Voici la chronologie de ce que nous savons sur l’exploitation à l’heure actuelle : Ce matin, (CET), un ancien employé de Ledger a été victime d’une attaque de phishing qui a permis à un hacker d’accéder à son compte NPMJS. Le hacker a publié une version malveillante du Ledger Connect Kit (affectant les versions 1.1.5, 1.1.6 et 1.1.7). Le code malveillant utilisait un projet WalletConnect frauduleux pour rediriger les fonds vers le portefeuille d’un hacker. Les équipes de sécurité de Ledger ont été alertées, et une correction a été déployée dans les 40 minutes suivant la prise de conscience par Ledger. Le fichier malveillant était actif pendant environ 5 heures, mais nous pensons que la fenêtre pendant laquelle les fonds ont été détournés était limitée à moins de deux heures. Ledger a collaboré avec WalletConnect, qui a rapidement désactivé le projet frauduleux. La version authentique et vérifiée du Ledger Connect Kit, la version 1.1.8, est désormais en propagation et peut être utilisée en toute sécurité. Pour les développeurs qui travaillent sur le code du Ledger Connect Kit : l’équipe de développement du connect-kit sur le projet NPM est désormais en lecture seule et ne peut pas pousser directement le package NPM par mesure de sécurité. Nous avons changé les secrets pour la publication sur GitHub de Ledger. Pour les développeurs: veuillez vérifier à nouveau que vous utilisez la dernière version, la 1.1.8. Ledger, en collaboration avec WalletConnect et nos partenaires, a signalé l’adresse du portefeuille du malfaiteur. L’adresse est désormais visible sur Chainalysis. Tether a gelé les USDT du malfaiteur. Nous rappelons aux utilisateurs de toujours “clear sign” vos transactions avec votre Ledger. Ce que vous voyez sur l’écran de Ledger est ce que vous signez réellement. Si vous devez toujours signer de manière aveugle, utilisez un portefeuille mint Ledger supplémentaire ou analysez votre transaction manuellement. Nous sommes en contact actif avec les clients dont les fonds pourraient avoir été affectés et travaillons de manière proactive pour les aider en ce moment. Nous déposons également une plainte et collaborons avec les forces de l’ordre dans le cadre de l’enquête pour retrouver l’attaquant. De plus, nous étudions l’exploitation afin d’éviter de futures attaques. Nous pensons que l’adresse de l’attaquant où les fonds ont été détournés est la suivante : 0x658729879fca881d9526480b82ae00efc54b5c2d Nous tenons à remercier WalletConnect, Tether, Chainalysis, zachxbt et toute la communauté qui nous ont aidés et continuent de nous aider à identifier rapidement et à résoudre cette attaque. La sécurité prévaudra toujours avec l’aide de l’ensemble de l’écosystème. L’équipe de Ledger

Le 14 décembre dernier, Ledger a fait face à un hack de Ledger Connect Kit, une bibliothèque Javascript permettant de connecter des sites Web à des portefeuilles crypto. Dans une lettre publiée sur le site de l'entreprise et relayée sur les réseaux sociaux, le PDG de l'entreprise, Pascal Gauthier, fidèle à son engagement de transparence a donné des explications (souvent techniques). Il s'engage par ailleurs, à aider les victimes à récupérer les cryptomonnaies volées. Une posture "inédite" dans un monde qui prône la décentralisation (et où chacun est "garant" de ses investissements). Selon l'explication publiée, ce hack n’a pas affecté la sécurité des portefeuilles physiques Ledger ni de Ledger Live. Le Hack, s'est "limité" aux applications décentralisées qui utilisent Ledger Connect Kit. Selon le site spécialisé, Coins.fr dans un article daté du 15 décembre 2023, le hacker aurait réussi à voler 4300 ethers. Son adresse serait actuellement gelée par l'émetteur. Les opérations effectuées, en cours d'investigation et donc, retracées. Un test grandeur nature ou presque pour la blockchain en matière de "détournements de fonds" et surtout de leur "facilité" à être retracés. AL A. Lire la lettre ci-dessous.