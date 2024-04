Sowefund, du crowdfunding au co-investissement

" Sowefund est née en 2013 d'une forte conviction partagée avec mon associé Georges Viglietti. Nous croyons à la création d'emplois par l'économie réelle, par l'innovation et donc, par la création d'entreprises " relate Benjamin Wattinne, co-fondateur de Sowefund.

A ses débuts et jusqu'à une période encore récente, la plateforme s'adressait principalement aux petites structures en phase d'amorçage cherchant un moyen de financement sur des montants compris entre 200 00 et 1 million d'euros. Depuis deux ans, Sowefund accompagne aussi des entreprises plus matures sur des tickets plus élevés en série A, et propose ses services en co-investissement.

C'est aussi à ce moment de son histoire, que Sowefund a atteint l'équilibre pour un chiffre d'affaires annuel d'1,4 million d'euros (2023). " Nous nous rémunérons via des success fees, en prélevant entre 5 et 8 % des montants levés à l'issue de la campagne de financement. Par ailleurs, cette solution d'investissement ouverte aux particulier nécessite la création d'un SPV (Special Pupose Vehicule = un véhicule d'investissement dédié à une seule entreprise) que nous prenons en charge. Nous facturons donc des frais de création. "



Depuis sa création, Sowefund a ainsi orchestré 114 opérations de financement en equity par des particuliers pour les entreprises. " Nous recevons 2000 dossiers par an. Et nos équipes originent aussi 2000 dossiers environ. Nous sommes donc ultra sélectifs lorsque nous soumettons une opération à notre communauté de 125 000 membres de particuliers investisseurs.

Depuis sa création, Sowefund a donc déployé une force d'investissement de 100 millions d'euros. Et les dirigeants d'entreprise qui lui font confiance ne s'intéressent pas forcément qu'au bénéfice en "cash" à l'instar, par exemple de Thomas Perret, Co-fondateur et CEO de Mon Petit Placement.

" C'est effectivement, un bon exemple de ce que nous réalisons désormais par rapport à ce que nous faisions à nos tous débuts qui était plus dans un état d'esprit de plateforme peer-to-peer de l'investissement. "

Pour simplifier, Mon Petit Placement orchestre actuellement une campagne de levée de fonds sur sa plateforme qui était jusqu'à récemment uniquement ouverte à ses clients. Depuis peu, l'offre est mise à la disposition du grand public. Objectifs : consolider sa communauté existante en lui proposant d'être actionnaire et acquérir en notoriété.

"Nous assumons pleinement le fait d'être une agence de marketing/communication pour nos clients. sourit le co-fondateur. "Dans ce cas de figure, nous sommes allés les chercher. Nos équipes avaient identifié que la notion de communauté était primordiale dans leur business model. Or le partage de valeur avec ses clients comme on peut le faire avec ses salariés, est un puissant outil d'engagement, de fidélisation. Et il ne faut pas oublier que c'est aussi très bon pour la marque employeur."



De ce fait, les équipes de Sowefund adressent désormais deux types de besoin à utiliser ensemble ou séparément. Avec, d'un côté le besoin en equity et de l'autre, la consolidation d'une communauté et donc d'une notoriété.



Alors, pourquoi cette cession à Founders Future ?

" Pour nous développer encore mieux et plus vite ! Comme toutes les entreprises, nous avons traversé la crise Covid qui fut une période un peu compliquée. Or, nous aussi, nous avons des investisseurs (jusqu'à Founders Future uniquement des BA, des investisseurs individuels et les co-fondateurs) qui souhaitaient retrouver leurs liquidités. Founders Future c'est Marc Ménasé avec qui nous partageons nos convictions sur l'entreprenariat et sur l'investissement. FF est un pure-player de l'investissement avec un portefeuille de très belles marques consumer. Grâce à cette fusion, nous bénéficions de son savoir-faire, de sa notoriété, de son carnet d'adresses et de son portefeuille de marques...Nous cherchions à grandir plus vite et c'est ce que nous faisons déjà. "



Côté nouveautés Sowefund a déjà entamé sa douce transformation en accompagnant des entreprises plus matures. Son ticket d'entrée pour les particuliers a aussi, légèrement augmenté. " Nous avons augmenté, en moyenne. Mais nous tenons à conserver quelques opérations avec des tickets à 150 euros en accord avec l'objectif des dirigeants de l'entreprise ." Autre nouveauté ? Sowefund s'adresse aussi désormais aux gestionnaires de patrimoine qui lorgnaient sur cette classe d'actifs notamment par rapport aux avantages fiscaux dont peut bénéficier sa clientèle.



Anne-Laure Allain