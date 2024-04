Usual Labs, la startup française Web3, lève 7 M$

The support and trust we have received from our hundred visionary investors, including IOSG Ventures and Kraken Ventures, validates our mission to continue to revolutionize the financial landscape.

En tant que startup issue du bear-market, Usual a persévéré dans des conditions économiques difficiles depuis 2022. Ce financement a accéléré nos efforts pour construire un avenir financier plus équitable et axé sur la communauté. Nous avons rassemblé la communauté DeFi et nous continuons à inclure une majorité de protocoles afin d'offrir aux utilisateurs un système qui correspond enfin à l'alignement des intérêts individuels et collectifs dans le monde des stablecoins. Nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre notre voyage et de tenir notre promesse de remettre le contrôle entre les mains des gens."