Proof of Talk 2024 initie son concours Proof of Pitch

"Contrairement aux concours de pitch conventionnels, Proof of Pitch permet aux entreprises et aux dirigeants du monde entier d'exploiter intelligemment la puissance du Web3, en fournissant des informations précieuses et durables aux investisseurs et à la communauté des startups dans son ensemble, au lieu de se contenter d'un autre concours de startups à la légère avec des prix brillants qui, en fin de compte, n'ajoutent aucune valeur réelle à l'entreprise. Participez à notre prestigieuse expérience Proof of Pitch et élevez-vous ! Rendez-vous en juin !"

Outre le sponsor principal du concours, zkSync, de nombreux partenaires et jurés de renom y participent, notamment Pantera Capital, Borderless Capital, Binance Labs, Greenfield Capital, Arrington Capital, Animoca Brands, Spartan Group, X Ventures, Mechanism Capital et Cointelegraph.Le gagnant de Proof of Pitch se verra attribuer un grand prix d'une valeur de 1 million d'euros sous la forme d'une combinaison d'investissements en cash par les sociétés de capital-risque participantes, de services d'accélération, de visibilité (comme une subvention de 30 000 euros de Cointelegraph) et de bien d'autres éléments à valeur ajoutée.Tous les participants recevront également un rapport d'investissement détaillé de 12 pages pour comprendre les forces et les faiblesses de leur présentation, en soulignant les points forts sur lesquels se concentrer et les faiblesses à améliorer. Cela équivaut à une équipe d'analystes qui passerait des semaines à analyser votre startup.Zohair Dehnadi, cofondateur de Proof of Talk et Partner de X-Ventures :