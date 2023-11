Accueil Envoyer Imprimer Partager Supernova Invest et Crédit Agricole créent un fonds spécialisé dans l’agri-agro tech Supernova Invest, plateforme européenne leader dans l’investissement deeptech et le groupe Crédit Agricole, première banque de l’agriculture, annoncent aujourd’hui le lancement d’un fonds de capital innovation dédié à l’agri-agro tech, dont le premier closing atteint 60 M€ sur une taille cible de 100M€.

Le Crédit Agricole, via les Caisses régionales et Crédit Agricole S.A., a permis d’effectuer cette première levée de fonds. Il sera ouvert aux investisseurs tiers (industriels, institutionnels) afin d’accompagner les champions technologiques agricoles et agroalimentaires français et européens.

Accompagner la transition des filières françaises de l’agri-agro

Le fonds est ainsi né d’une ambition partagée entre Supernova Invest, déjà investisseur dans une dizaine de sociétés agri-agro tech, et le Crédit Agricole, banque de plus de 8 agriculteurs sur 10 en France. Engagé dans un Projet Sociétal qui vise notamment à « accompagner l’évolution des techniques vers un système agro-alimentaire compétitif et durable », le Crédit Agricole a pour ambition de soutenir la croissance des start-up les plus prometteuses, grâce à l’innovation qui est nécessaire pour la transition des filières du secteur à l’échelle locale, nationale et européenne.

Ce fonds répond également à un constat : l’agri-agro tech est constituée de briques technologies multiples (biotech, hardware, intelligence artificielle, …) dont le succès exige la maîtrise de compétences technologiques et sectorielles diverses ainsi qu’une expertise sur les roadmaps de développement de produits complexes.

Dans cette perspective, le fonds se focalisera sur les start-up françaises et européennes qui apporteront les meilleures solutions technologiques aux filières agri-agro afin de maintenir leur compétitivité et accélérer leur transformation industrielle pour plus de durabilité.

Les start-up agri-agro qui seront ciblées devront répondre aux 5 piliers stratégiques des transitions agri-agro définies par le Crédit Agricole :

o Promotion de l’attractivité du métier de l’agriculteur

o Transition vers une alimentation bas carbone

o Préservation des ressources naturelles

o Evolution des modes alimentaires

o Production par l’économie circulaire.



Territoires, impact et international

Premier fonds thématique de Supernova Invest, dont le montant des actifs sous gestion a dépassé les 700 M€ cette année, il investira en lead/co-lead et visera une vingtaine de participations maximum, avec des tickets initiaux de 2 à 4 M€ comprenant une capacité de réinvestissement sur des tours de financement additionnels.



Aligné avec le rayonnement territorial des start-up du portefeuille de Supernova Invest, dont plus de 60% sont basées en région, ce fonds aura pour mission d’accompagner les start-up à fort impact (un Comité d’Impact sera mis en place), et aura également une approche pan-européenne, dans le but de connecter les agriculteurs, les coopératives et les industriels agro-alimentaires français aux meilleures innovations deeptech du continent. Les investissements serviront ainsi à financer des projets de R&D transformants (biocontrôle, agriculture de précision, chimie verte, robotique, etc.), de passage à l’échelle industrielle et de déploiement commercial, dans des start-up au fort potentiel de croissance ayant vocation à devenir des leaders européens et mondiaux.



Pierre-Emmanuel Struyven, Président de Supernova Invest, déclare : « Supernova Invest amplifie sa dynamique de développement et ses capacités d’investissement avec un premier fonds thématique agri-agro tech, un secteur profond et au fort potentiel que nous connaissons bien. Le dealflow est très qualifié en Europe et a fortiori en France, avec un vivier de start-up qui ont déjà franchis de nombreux jalons technologiques et industriels, leur conférant de belles positions dans le monde. Ce fonds permet à Supernova Invest de s’installer plus encore comme l’investisseur leader sur la deeptech. Le soutien du Crédit Agricole a été primordial et nous invitons les investisseurs intéressés à venir participer à la grande révolution agri-agro tech à l’oeuvre. »



Jean-Pierre Touzet, Directeur du Pôle Agri-Agro – Garantie – Capital Développement de Crédit Agricole S.A. : « Grâce à ce fonds, le Crédit Agricole va pouvoir amplifier son soutien aux technologies de demain afin de permettre aux filières agri & agro d’évoluer vers des systèmes durables et résilients. L’objectif est de positionner le groupe Crédit Agricole en éclaireur et façonneur d’avenir sur les transitions agricole et agroalimentaire. Notre souscription à ce fonds s’inscrit pleinement dans notre Projet Sociétal et la gamme d’instruments de financement et d’investissement « Ambition Agri Agro » que nous construisons .»



Alors que les secteurs agricoles et agro-alimentaires font face à des exigences structurelles toujours plus importantes (décarbonation, durabilité, lutte contre le changement climatique, productivité, compétitivité), l’innovation technologique et industrielle apporte une réponse qui permet à de nombreuses filières de s’adapter et d’évoluer en conséquence. Deuxième pays en Europe et quatrième dans le monde en matière de start-up agri-agro tech, la France voit le montant de ses investissements augmenter significativement depuis plusieurs années et peut compter sur des start-up à fort impact, qui participent au renforcement de la première industrie française en matière d’emplois, de revenus et d’exportations.



A propos de Supernova Invest

Supernova Invest est la plateforme européenne leader dans l’investissement deeptech, gérant plus de 700 millions d’euros. Supernova Invest accompagne plus de 80 deeptech à impact qui développent des produits et services faisant appel à des innovations de rupture dans les 4 grands secteurs du domaine : la santé, la transition énergétique et agricole, l’industrie 4.0 et les technologies du digital. Depuis 20 ans, Supernova Invest finance la croissance des grands champions technologiques et industriels sur l’ensemble du cycle de vie du capital innovation (amorçage, capital-risque, late stage), avec la volonté d’agréger l’ensemble de la chaîne de valeur deeptech autour des sociétés de son portefeuille (industriels, centres de recherche et co-investisseurs). La société bénéficie du soutien du Groupe Crédit Agricole, d’Amundi, premier asset manager d’Europe, et du CEA, premier organisme public de recherche en Europe.

Supernova Invest



A propos du groupe Crédit Agricole

Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie française et l’un des tout premiers acteurs bancaires en Europe. Leader de la banque de proximité en Europe, le Groupe est également premier gestionnaire d’actifs européen, premier bancassureur en Europe et troisième acteur européen en financement de projets.

Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 145 000 collaborateurs et 27 000 administrateurs de Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 53 millions de clients, 11,5 millions de sociétaires et 800 000 actionnaires individuels.

Grâce à son modèle de banque universelle de proximité – l’association étroite entre ses banques de proximité et les métiers qui leur sont liés –, le groupe Crédit Agricole accompagne ses clients dans leurs projets en France et dans le monde : banque au quotidien, crédits immobiliers et à la consommation, épargne, assurances, gestion d’actifs, immobilier, crédit-bail, affacturage, banque de financement et d’investissement.

Au service de l’économie, le Crédit Agricole se distingue également par sa politique de responsabilité sociale d’entreprise dynamique et innovante. Elle repose sur une démarche pragmatique qui irrigue tout le Groupe et met chaque collaborateur en action.

Le groupe Crédit Agricole a annoncé fin 2021 son engagement à mobiliser 1 milliard d’euros afin d’accompagner les transitions agri-agro.

CREDIT AGRICOLE Le fonds est ainsi né d’une ambition partagée entre Supernova Invest, déjà investisseur dans une dizaine de sociétés agri-agro tech, et le Crédit Agricole, banque de plus de 8 agriculteurs sur 10 en France. Engagé dans un Projet Sociétal qui vise notamment à « accompagner l’évolution des techniques vers un système agro-alimentaire compétitif et durable », le Crédit Agricole a pour ambition de soutenir la croissance des start-up les plus prometteuses, grâce à l’innovation qui est nécessaire pour la transition des filières du secteur à l’échelle locale, nationale et européenne.Ce fonds répond également à un constat : l’agri-agro tech est constituée de briques technologies multiples (biotech, hardware, intelligence artificielle, …) dont le succès exige la maîtrise de compétences technologiques et sectorielles diverses ainsi qu’une expertise sur les roadmaps de développement de produits complexes.Dans cette perspective, le fonds se focalisera sur les start-up françaises et européennes qui apporteront les meilleures solutions technologiques aux filières agri-agro afin de maintenir leur compétitivité et accélérer leur transformation industrielle pour plus de durabilité.Les start-up agri-agro qui seront ciblées devront répondre aux 5 piliers stratégiques des transitions agri-agro définies par le Crédit Agricole :o Promotion de l’attractivité du métier de l’agriculteuro Transition vers une alimentation bas carboneo Préservation des ressources naturelleso Evolution des modes alimentaireso Production par l’économie circulaire.Premier fonds thématique de Supernova Invest, dont le montant des actifs sous gestion a dépassé les 700 M€ cette année, il investira en lead/co-lead et visera une vingtaine de participations maximum, avec des tickets initiaux de 2 à 4 M€ comprenant une capacité de réinvestissement sur des tours de financement additionnels.Aligné avec le rayonnement territorial des start-up du portefeuille de Supernova Invest, dont plus de 60% sont basées en région, ce fonds aura pour mission d’accompagner les start-up à fort impact (un Comité d’Impact sera mis en place), et aura également une approche pan-européenne, dans le but de connecter les agriculteurs, les coopératives et les industriels agro-alimentaires français aux meilleures innovations deeptech du continent. Les investissements serviront ainsi à financer des projets de R&D transformants (biocontrôle, agriculture de précision, chimie verte, robotique, etc.), de passage à l’échelle industrielle et de déploiement commercial, dans des start-up au fort potentiel de croissance ayant vocation à devenir des leaders européens et mondiaux.Pierre-Emmanuel Struyven, Président de Supernova Invest, déclare : «Jean-Pierre Touzet, Directeur du Pôle Agri-Agro – Garantie – Capital Développement de Crédit Agricole S.A. : «.»Alors que les secteurs agricoles et agro-alimentaires font face à des exigences structurelles toujours plus importantes (décarbonation, durabilité, lutte contre le changement climatique, productivité, compétitivité), l’innovation technologique et industrielle apporte une réponse qui permet à de nombreuses filières de s’adapter et d’évoluer en conséquence. Deuxième pays en Europe et quatrième dans le monde en matière de start-up agri-agro tech, la France voit le montant de ses investissements augmenter significativement depuis plusieurs années et peut compter sur des start-up à fort impact, qui participent au renforcement de la première industrie française en matière d’emplois, de revenus et d’exportations.Supernova Invest est la plateforme européenne leader dans l’investissement deeptech, gérant plus de 700 millions d’euros. Supernova Invest accompagne plus de 80 deeptech à impact qui développent des produits et services faisant appel à des innovations de rupture dans les 4 grands secteurs du domaine : la santé, la transition énergétique et agricole, l’industrie 4.0 et les technologies du digital. Depuis 20 ans, Supernova Invest finance la croissance des grands champions technologiques et industriels sur l’ensemble du cycle de vie du capital innovation (amorçage, capital-risque, late stage), avec la volonté d’agréger l’ensemble de la chaîne de valeur deeptech autour des sociétés de son portefeuille (industriels, centres de recherche et co-investisseurs). La société bénéficie du soutien du Groupe Crédit Agricole, d’Amundi, premier asset manager d’Europe, et du CEA, premier organisme public de recherche en Europe.Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie française et l’un des tout premiers acteurs bancaires en Europe. Leader de la banque de proximité en Europe, le Groupe est également premier gestionnaire d’actifs européen, premier bancassureur en Europe et troisième acteur européen en financement de projets.Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 145 000 collaborateurs et 27 000 administrateurs de Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 53 millions de clients, 11,5 millions de sociétaires et 800 000 actionnaires individuels.Grâce à son modèle de banque universelle de proximité – l’association étroite entre ses banques de proximité et les métiers qui leur sont liés –, le groupe Crédit Agricole accompagne ses clients dans leurs projets en France et dans le monde : banque au quotidien, crédits immobiliers et à la consommation, épargne, assurances, gestion d’actifs, immobilier, crédit-bail, affacturage, banque de financement et d’investissement.Au service de l’économie, le Crédit Agricole se distingue également par sa politique de responsabilité sociale d’entreprise dynamique et innovante. Elle repose sur une démarche pragmatique qui irrigue tout le Groupe et met chaque collaborateur en action.a annoncé fin 2021 son engagement à mobiliser 1 milliard d’euros afin d’accompagner les transitions agri-agro.

-----------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment









Articles similaires < > BDO France intègre le cabinet Airpaje pour devenir la première force de cash management Goodvest lève 10 millions d’euros pour décarboner l’épargne des Français Ooslo, le cabinet d'avocats d'affaires se lance à Paris et à Lille