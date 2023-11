Summit.io officialise une levée de fonds de 6,4M€ via une émission de Token

Bien loin d'un simple slogan marketing, la notion de communauté est au coeur de notre stratégie. Aujourd’hui, nous voulons agrandir cette communauté à travers le monde, engager le plus d’entreprises et de personnes possibles pour créer ce nouvel acteur permettant une adoption simple et une accessibilité universelle et raisonnée au Web3 et à la crypto-monnaie. Les fonds levés permettront ainsi de financer de nouveaux services (Summit Academy, Bank…) et de développer les services existants (Summit Mining, Nodes, Research…) qui, par leurs bénéfices, contribueront à créer un univers financier vertueux à l’échelle internationale

Summit, un écosystème dédié aux investissements clé en main dans l’univers du minage de crypto-monnaies, s'avance t avec une levée de fonds d'envergure d’un montant de 6,4 M€.Réalisée auprès de ses clients uniquement, cette émission de token a observé une sur-souscription notable. La vente privée a ainsi séduit pas moins de 1 822 investisseurs uniques, avec un panier moyen de 3 490 €.La dynamique et l'engouement autour de cette levée de fonds mettent en lumière la confiance croissante des utilisateurs et témoignent de l’engagement participatif qui unit sa communauté active et solidaire de 15 000 membres.», précise Mathieu Vincent, fondateur et CEO de Summit.En effet, depuis près d'une demi-décennie, le groupe Summit n'a cessé de se renforcer, se positionnant comme un pilier incontournable dans le paysage de la crypto-monnaie.Aujourd'hui, la startup se distingue comme une plateforme offrant des services financiers aussi variés qu’uniques, alliant éducation et investissement pour répondre au mieux aux besoins de ses utilisateurs.Summit, propose un service de minage mutualisé de Bitcoins en achetant les équipements de minage les plus efficaces avec lesfonds des investisseurs. Les profits du minage sont redistribués mensuellement selon l'investissement initial, et Summit prélève un pourcentage des gains nets. Ce « minage communautaire » réduit efficacement les risques, optimise le ROI et élimine les tracaslogistiques pour les investisseurs, tout en offrant une expérience équitable et sécurisée.Loin de se limiter à un simple service de mining de crypto-monnaie, l’offre de Summit englobe une gamme de solutions d'investissement adaptées à divers profils de risque., écosystème complet qui a grandi étape par étape depuis près de 5 ans, propose des services à forte valeur ajoutée qui permettent à chacun de se familiariser avec l’univers des crypto-monnaies, tout en mettant à disposition des solutions investissements clé en main adaptés au profil de risque des individus.offre ainsi une variété de solutions d'investissement, d'accompagnement et d'apprentissage dans le domaine de la blockchain et du Web3, soutenant ses clients à toutes les étapes de leur parcours financier