La fintech française, Powens officialise son rapprochement avec l'Espagnole Unnax. Objectif : devenir le leader de l'open finance et de la finance embarquée en Europe

Un an et demi après les premiers échanges, Powens peut "enfin" sabré le champagne puisque son rapprochement avec le principal acteur espagnol d'"embedded finance" & d'open finance" - Unnax - vient d'être validé par les autorités ibériques.

"Cela fait maintenant un an et demi que nous travaillons en tant que partenaires avec Unnax. Désormais, nous avons la validation des autorités espagnoles" relate Bertrand Jeannet, CEO du Groupe Powens à la tête de l'entreprise arrivé un peu avant PSG Equity au capital.

Car ce projet de déploiement à l'horizontale comme à la verticale est aussi (surtout ?) porté par l'actionnaire majoritaire. "Cela fait partie de nos projets. : le développement de Powens via une stratégie d'opérations de build-up. Nous cherchons des cibles qui peuvent, dans l'idéal, nous offrir un déploiement dans les deux axes. A la fois sur le plan international et aussi en intégrant de nouvelles verticales. Unnax était l'idéale."

Fondée en 2016 à Barcelone, la fintech est, elle aussi, l'un des principaux fournisseurs d'Open Finance en Espagne et au Mexique trustant plus de 60 acteurs principaux de la finance. Au-delà, l'entreprise possède le statut d'établissement de monnaie électronique agréé avec un passeport lui permettant d'opérer dans l'ensemble de l'Union Européenne.

Et c'est là, l'une des raisons du changement de Powens afin de s'établir comme un groupe. Powens Groupe, va donc prochainement fournir ces services de portefeuille électronique et de produits financiers électroniques mais via une autre entité juridique. " C'est une disposition légale par rapport à notre autre activité d'Open Banking. Et cela va nous permettre de devenir prestataire pour, par exemple des PSAN qui souhaiteraient s'installer en France. Nous resterions, bien entendu en BtoB ou en BtoBtoC ".

A court et moyen terme Unnax va conserver son nom, mais visiblement, la marque est vouée à se dissoudre dans le groupe, qui après cette incursion en Espagne et au Mexique (le groupe possède désormais 3 bureaux : Paris, Barcelone et Mexico) souhaite se renforcer en Amérique Latine.

Pour asseoir ce déploiement qui n'exclut pas d'autres opérations de croissance externes, le groupe s'est donc structuré en conséquence.



Pour diriger les activités du Groupe Powens en Espagne et en Amérique latine, les fondateurs d'Unnax assumeront des rôles clés.

Julián Díaz-Santos dirigera les activités commerciales pour la péninsule ibérique et Jordi Peréz sera en charge de l’Amérique latine. Ils intégreront également le comité exécutif, apportant leur expérience et leur vision stratégique à la croissance et au développement de l'entreprise.



Suite à l'intégration d'Unnax au sein de Powens, la composition de l'équipe de direction a été modifiée.



Bertrand Jeannet devient CEO du Groupe Powens et sera soutenu par une équipe de direction mixte, composée de membres de Powens et Unnax.



Powens annonce ainsi les nominations de cinq de ses directeurs à des postes clés au sein du groupe. Olivier Maire prendra les rênes en tant que Chief Revenue Officer, apportant son expertise à la direction commerciale et marketing du groupe. Guillaume Lhoste assumera le rôle crucial de CFO. Bertrand Tillay-Doledec, en tant que Chief Product Officer du groupe, orientera la stratégie de développement des produits. Benoît Fillon sera nommé CTO, chargé d'impulser l'innovation technologique au sein de l'entreprise. Enfin, Justine Michel prendra le poste de Chief Human Resources Officer du groupe.



Unnax annonce, quant à elle, trois nominations. Eric Raduan, actuellement Chief Operations Officer d'Unnax, assumera le même rôle au sein du groupe, tandis qu'Estefanía Ramos, jusqu'à présent Chief Compliance Officer de la fintech, assumera ce rôle au sein du groupe Powens. De même, Gwendoline Savoy, actuelle Chief Marketing Officer d'Unnax, sera chargée de diriger le département au niveau mondial.



Objectif à court terme pour tous : "devenir le premier fournisseur de technologie financière en Europe et en Amérique latine." conclut Bertrand Jeannet, le CEO du groupe.