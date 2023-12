Accueil Envoyer Imprimer Partager Nomination | EY promeut Franck Sebag responsable des activités Private pour l’Ile-de-France. EY annonce la nomination de Franck Sebag en qualité de responsable des activités Private pour l’Ile-de-France. Il succède à Dominique Pageaud qui poursuivra son rôle d’accompagnement de la croissance des activités de Consulting en tant que Chief Operating Officer en France et au niveau d’Europe West.



Avec plus de 25 ans d’expérience, il possède une connaissance approfondie dans les domaines de l'audit et du conseil auprès de sociétés privées et publiques. Franck Sebag est depuis 2009 responsable des activités Fast Growing Companies pour la France et la région Europe West et 2021 pour la région EMEIA d’EY.



Franck Sebag accompagne les entreprises lors d’opérations d’acquisitions, de due diligence, de financement ou encore d'introductions en bourse. Tout au long de sa carrière, il a été impliqué en tant qu'auditeur ou conseiller dans de nombreuses success story d’entreprises financées par le capital-risque en France et en Europe.

Il dispose d’une connaissance approfondie des marchés financiers internationaux, ayant dirigé plus de 20 introductions en bourse en Europe et aux Etats-Unis. Il pilote de nombreuses études sectorielles et est responsable du prix de la start-up de l'année dans le cadre du Prix de l'Entrepreneur de l'Année (EOY). Il siège au comité consultatif de France Digitale et à Croissance Plus. Il a également lancé un podcast « Grow fast Now What », dédié aux entrepreneurs de la FrenchTech.



Franck Sebag aura en charge les activités Private du cabinet pour la région Ile-de-France. Dans ce cadre, il animera et assurera la coordination des équipes sur ce segment. Il pilotera les différentes actions auprès de l’écosystème entrepreneurial.



EY | Building a better working world

La raison d’être d’EY est de participer à la construction d’un monde plus équilibré, en créant de la valeur sur le long terme pour nos clients, nos collaborateurs et pour la société, et en renforçant la confiance dans les marchés financiers.

Expertes dans le traitement des données et des nouvelles technologies, les équipes EY présentes dans plus de 150 pays, contribuent à créer les conditions de la confiance dans l’économie et répondent aux enjeux de croissance, de transformation et de gestion des activités de nos clients.

Fortes de compétences en audit, consulting, droit, stratégie, fiscalité et transactions, les équipes EY sont en mesure de décrypter les complexités du monde d’aujourd’hui, de poser les bonnes questions et d’y apporter des réponses pertinentes.

EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou plusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited, dont chacun représente une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Les informations sur la manière dont EY collecte et utilise les données personnelles, ainsi que sur les droits des personnes concernées au titre de la législation en matière de protection des données sont disponibles sur ey.com/privacy. Les cabinets membres d’EY ne pratiquent pas d’activité juridique lorsque les lois locales l’interdisent.

