Mistral.AI confirme la levée de fonds qui valoriserait l'entreprise presque 6 milliards

L'information rapportée par le Wall Street Journal il y a un mois et reprise voire confirmée par Sifted (FT), il y a quelques jours est donc vraie. La startup française Mistral.AI a bien procédé a une nouvelle levée de fonds de 600 millions d'euros, portant sa valorisation (non confirmée par Mistral ) à presque 6 milliards.



Depuis sa création, Mistral.ai a dévoilé deux levées de fonds.

En juin 2023, d'un montant de 105 millions d'euros auprès du fonds de capital risque américain Lightspeed Venture Partners, auquel se seraient adjoint Motier ventures (FO de la famille Houzé, Galeries Lafayette), Xavier Niel, Rodolphe Saadé et Eric Schmidt.

En décembre 2023, d'un montant de 385 millions d'euros menée par les fonds Andreessen Horowitz et Lightspeed Venture, aux côtés de multiples d'investisseurs dont Nvidia.

Fondée par Timothée Lacroix, Guillaume Lample et Arthur Mensch, l'entreprise développe des modèles d'intelligence artificielle générative pourles entreprises, en combinant excellence scientifique et approche ouverte.

Au mois de février dernier, Mistral a dévoilé coup sur coup le lancement de son nouveau modèle de langage multilingue et officialisait un partenariat de distribution stratégique avec Microsoft. En parallèle, Mistral.ai a dévoilé "LE CHAT", un assistant conversationnel multilingue fondé sur les modèles de Mistral. Une Application qui utilisera au choix Mistral Large ou Mistral Small, ou encore un prototype appelé Mistral Next, conçu pour être bref et concis.

Dans l'année écoulée, Mistral.AI. a annoncé avoir "accéléré son développement commercial grâce à des partenariats de distribution avec les principaux fournisseurs d'informatique de cloud et permet désormais à des clients de premier plan d'utiliser ses systèmes personnalisables. Avec plus de 27 millions de téléchargements à partir de ses référentiels publics, les modèles de Mistral AI répondent à des cas d'utilisation complexes, en particulier dans les secteurs de la finance, de la technologie et de l'informatique. L'entreprise renforce sa présence et son engagement en faveur de la croissance aux États-Unis."