Metacircle, le think tank européen dédié aux mondes virtuels, devient Augmented Nation

Changer de nom pour changer de dimension ? Metacircle colle à l'ère du temps et fait évoluer son identité pour devenir Augmented Nation.

Lancé en janvier 2022 à l'initiative de personnalités de premier plan, pionnières du WEB3, comme Sébastien Borget (The SandBox), Pierre Nicolas Hurstel (Arianee), le think-tank présidé par Philippe Rodriguez (par ailleurs co-fondateur et dirigeant de la banque d'affaires, Avolta) élargit ses horizons pour adresser l'ensemble de la "technologie augmentée".

Ses équipes vont désormais "officiellement" pouvoir opérer à la convergences de plusieurs technologies avancées : de la réalité augmentée et de l'intelligence artificielle à la blockchain.

But totalement avoué de la manoeuvre : se mouvoir au même rythme que l'adoption des technologies au sein des entreprises et, leur offrir un cercle de réflexion et de recherche sur les problématiques des technologies déjà intégrées et sur les innovations à venir.

Concrètement et pour reprendre les éléments de langage fournis par Augmented Nation, le cercle de réflexion va se concentrer sur trois segments clés :



-‍ Immersion physique : la convergence de la réalité virtuelle (VR), de la réalité augmentée (AR), des progrès auditifs, des systèmes de retour haptique et de la robotique crée des expériences immersives qui relient les domaines numérique et tangible.



- Capacités intellectuelles : la fusion de l'IA générale, de l'IA spécialisée, des systèmes d'apprentissage et de l'IA générationnelle (Gen-AI) accélère la résolution de problèmes et l'innovation, ouvrant ainsi une nouvelle ère d'automatisation et de compréhension intelligentes.



- Capacités sociales : l'intégration de l'intelligence émotionnelle, ainsi que des technologies renforçant la confiance comme la blockchain et les crypto-monnaies, favorise une société numérique plus transparente, plus sûre et plus cohérente sur le plan émotionnel.



" Nous changeons aussi notre modèle d'adhésion relate Philippe Rodriguez. Tous les CEO, les dirigeants, les chercheurs, les investisseurs, les experts qui souhaitent s'engager à nos côtés, à titre individuel, pour soutenir notre réflexion, ne paieront plus de cotisations. Notre système de financement sera désormais uniquement basé sur les tickets sponsors des entreprises. "

Et parmi ces "corporates" qui adhèrent déjà au think tank, on retrouve des grands noms comme : Ledger, Disneyland Paris, le Groupe Casino, Allianz, Havas, McKinsey & Company ou encore Exaion (filiale d'EDF group)...



" Nous voulons construire un modèle différent basé sur la réflexion collective, l'échange, la veille. et pour cela nous devons aussi incarner ce mouvement technologique. C'est pour cette raison que nous avons initié une revue de presse intégralement accessible depuis notre site internet, intégralement pilotée par l'IA (NDLR : via Open AI)" poursuit Philippe Rodriguez.



Augmented Nation dispose par ailleurs de 8 "City Hubs" à Paris, Londres, Lisbonne, Berlin, Dublin, Amesterdam, Toronto, New York...



AL ALLAIN