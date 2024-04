JuneX, le nouveau fonds "evergreen" pour accompagner "autrement"

"Les entrepreneurs parlent aux entrepreneurs" ? Est-ce parce que l'entreprenariat est devenu un sujet phare au cours des dernières années ? Est-ce parce que les rouages de l'investissement ne se cachent plus ? Qu'opérer une levée de fonds est devenu "tendance", voire le cap obligé pour ancrer sa réussite (ce qui n'est pas toujours le cas) ? Ou bien parce que la chasse à la "licorne" a fini par s'épuiser (et par épuiser) face au resserrement des conditions de marché... ?

Bref, aujourd'hui, les "inconvénients" de l'ouverture du capital sont, aussi, exprimés par les entrepreneurs qui ont franchi le cap, et ce, sans risquer de trop choquer leurs investisseurs qui, fair-play, reconnaissent leurs limites.

Mieux ? Aujourd'hui, des solutions semblent se dessiner dans le paysage du corporate finance. Non pas pour remplacer l'existant, mais bien pour compléter l'arsenal à disposition du chef d'entreprise afin qu'il puisse y piocher sa "panoplie" en equity, adaptée au rythme de son business.



Et c'est justement pour combler un manque dans le paysage de cet arsenal à disposition que Benjamin Vedrenne-Cloquet et Régis Micheli viennent d'annoncer le lancement de JuneX Capital Partners (JuneX), une société d'investissement qui s'envisagent comme un Founders Office (appellation faisant référence aux Family offices ). Comprendre qu'elle propose un accompagnement sur-mesure et sur le long terme aux chefs d'entreprise grâce à son fonds "Evergreen" (qui comme les plantes vertes à feuillages persistants est fait pour durer) de 100 millions d'euros.

La thèse d'investissement de JuneX : mettre des tickets compris entre 100 000 à 5 millions d'euros pour accompagner des entrepreneurs européens porteurs de projets à forte valeur ajoutée dans le "capital humain" (éducation, formation, travail, santé, nutrition, environnement…). Et, dans le "capital tout court" puisqu'il s'adresse aussi aux entrepreneurs du capital-investissement et de la gestion d’actifs, à la recherche de capitaux pour créer ou développer leur société de gestion, amorcer leurs premiers véhicules d'investissement ou lancer leur fonds (prises de participation minoritaire dans des GP's).

« A la fois apporteurs de capital de temps long et sparring partners authentiques ayant vécu les montagnes russes de l’entreprenariat, nous sommes fiers de lancer JuneX, notre Founders Office. Il est dédié aux fondateurs et a été conçu pour répondre aux besoins et difficultés que nous avions rencontrés dans nos parcours d’entrepreneurs. Affranchis des contraintes des fonds classiques, nous mettons les fondateurs d’entreprise et leur projet au centre de notre approche. » relate Regis Micheli, co-fondateur de JuneX.



« i[La récente compression de l’offre de capital, les excès de la chasse à la licorne au détriment d’une croissance pérenne, et l'impératif de durées d’investissement [et de récolte] toujours plus courtes, fragilisent les entrepreneurs de temps long et les acteurs du capital-investissement. JuneX a choisi de leur offrir un capital durable, agile et responsable avec une stratégie focalisée sur deux fondamentaux de l’innovation : le capital humain et le capital-investissement. ]i» complète Benjamin Vedrenne-Cloquet, co-fondateur de JuneX



De ce fait, JuneX propose, via son fonds, un "a ccompagnement financier pérenne, flexible et proche des fondateurs, afin de les soutenir non seulement dans les phases classiques d’amorçage et de croissance, de la start-up a la scale-up, mais aussi dans celles plus complexes de transition, de recherche d’un second souffle, et dans les moments difficiles inhérents à tout parcours entrepreneurial. "



De la dette à l’equity, de lead à co-investisseur, JuneX propose souhaite accompagner au-delà du capital, offrant, de manière concrète, une valeur ajoutée décisionnelle et opérationnelle héritée de l’expérience entrepreneuriale et des expertises sectorielles de ses fondateurs, notamment comme operating partner.