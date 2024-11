Leetchi s'émancipe un peu plus de Mangopay avec le rachat d'iRaiser

Leetchi vient de racheter iRaiser. L'entreprise qui se définit désormais comme un "activateur de générosité" amorce un peu plus sa stratégie dans ce sens.

Souvenez-vous ? Leetchi c'est cette solution apparue en 2009 qui a permis a des centaines, des milliers voire... des millions d'amis de créer des "cagnottes" pour, la plupart du temps, offrir un cadeau en cadeau. " Et c'est toujours le cas explique Jérôme Daguet CEO de Leetchi depuis janvier 2024. 80 % de notre activité relève toujours de la cagnotte festive. Mais depuis 2015 et les attentats de Charlie Hebdo et, 2020 la crise Covid, nous nous sommes aperçus que nous avions aussi une activité dans des levées de fonds citoyennes pour financer des masques, des blouses. Cette solidarité fait aussi partie de notre activité comme dernièrement pour aider des sportifs des jeux paralympiques à préparer l'édition Paris 2024. "



Selon le CEO de Leetchi, le marché de la générosité/de la solidarité représente 5 milliards d'euros pour un acteur comme Leetchi à 50/50 entre festif et solidaire. "A lors que nous sommes à 80/20 aujourd'hui. D'où le rapprochement avec un acteur de la solidarité pour mieux adresser ce marché. "



iRaiser est un société basée à Nantes créée en 2012 par 2 entrepreneurs franco - néerlandais (80 collaborateurs en interne). Elle propose aujourd'hui ses services à 50 % en France et le reste aux Pays-Bas, en Belgique, Royaume-Uni, Pays Nordiques, Allemagne et Italie.

Avant ce rapprochement, iRaiser était épaulée par Impact Partners, Generis Capital Partners et Oltre Impact.

Ces VC sont donc sortis à l'occasion de l'opération. Quant aux fondateurs d'iRaiser, ils restent présents au niveau de la holding aux côtés de 21 Invest France devenu l'actionnaire le plus important, un peu devant Advent.

" Leetchi porte l'opération d'acquisition mais il vrai que 21 invest est désormais un peu plus important au capital de la holding qu'Advent. Ce qui est normal puisque l'ADN de 21 Invest est d'accompagner les PME en croissance versus Advent qui est un fonds large Cap, donc plus grand groupe, plus Mangopay. Notre nouvel investisseur a l'habitude de piloter la croissance des sociétés à notre échelle, il connait la maturité des sociétés ce qui n'empêche Advent de rester extrêmement impliqué. "



D'un point de vue pratique, chaque marque Leetchi et iRaiser va continuer à exister. Leetchi va continuer à faire des cagnottes sur Leetchi et reste donc un outil BtoC. IRaiser va continuer à être l'outil privilégié des ONG pour les collectes en France comme en Europe. Elle se positionne en BtoB et peut aujourd'hui émettre des reçus fiscaux.

Les deux entreprises vont continuer à être pilotées avec leurs ressources internes : Jerôme Daguet reste CEO de Leetchi et devient co-CEO de Donora, idem pour Tony Bourdier, actuel CEO d'iRaiser et co-CEO de Donora.

Les deux business units vont être opérées comme deux business units indépendantes. Des synergies et des nouvelles expériences pour les collecteurs comme pour les donateurs, vont, bien entendu, être mises en place.



Rappelons que Leetchi a lancé une toute nouvelle plateforme en 2023 lors de la séparation avec Mangopay ce qui lui a permis de lancer sa première application et aussi le paiement via Google Pay et Apple Pay.

Avec 15 millions d'utilisateurs et 4,5 milliards d'euros récoltés depuis sa création, Leetchi demeure la cagnotte en ligne la plus populaire et, cerise sur "le leetchi", elle est l'une des rares régulées en qualité d'intermédiaire de financement participatif.



Anne-Laure Allain