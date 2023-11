Accueil Envoyer Imprimer Partager Mangopay lance FX, sa nouvelle solution de change pour soutenir l’internationalisation des plateformes et des marketplaces Mangopay, infrastructure de paiement dédiée aux plateformes de vente en ligne, renforce sa capacité à assurer des transactions internationales grâce à sa solution de change, conçue pour répondre au développement mondial des marketplaces et des plateformes de vente en ligne.

La nouvelle solution Mangopay FX vise à repenser la façon dont les plateformes assurent les conversions de devises, en introduisant davantage de transparence et de contrôle lors des transactions transfrontalières. Ainsi, les plateformes et marketplaces peuvent dégager de nouvelles sources de revenus, proposer des expériences de paiement locales à leurs utilisateurs et optimiser le contrôle de leurs opérations de trésorerie.

Grâce aux technologies de e-wallet, la solution de bout en bout Mangopay FX garantie la transparence des mouvements de fonds internationaux et optimise l’expérience client.

Mangopay équipe plus de 2 500 plateformes dans le monde avec son infrastructure de paiement modulaire. Elle participe ainsi au développement de marques comme Vinted, Chrono24, Wallapop, La Redoute ou encore Rakuten.



Solution de change de bout en bout, Mangopay FX offre désormais aux plateformes la possibilité d’élaborer une stratégie transfrontalière évolutive et adaptée à leurs marchés.

Elle inclut Spot FX, qui permet d’accéder aux taux de change en temps réel pour réaliser des conversions immédiates, ainsi que Guaranteed FX pour geler temporairement le taux afin d’éviter les risques liés aux fluctuations de devises.

Grâce à Spot FX et Guaranteed FX, les plateformes pourront adapter leurs parcours d’achat à chaque pays et ainsi réduire les abandons de paiement, avoir un meilleur contrôle de leur trésorerie, et permettre aux clients et aux vendeurs de percevoir et de convertir les fonds dans n’importe quelle devise. Elles pourront également intégrer cette solution à n’importe quelle étape du processus de paiement, sans être limitées à une simple conversion de monnaie lors du paiement ou du retrait des fonds.



En complément, Mangopay va renforcer son réseau de paiement au cours des prochains mois afin de réaliser plus rapidement et de façon plus rentable des paiements mondiaux dans plus de 60 monnaies, avec un règlement local dans plus de 20 monnaies.



« Les plateformes et marketplaces avec lesquelles nous travaillons insistent régulièrement sur l’importance de la maîtrise des mouvements de fonds transfrontaliers, d’une part pour adapter l’expérience utilisateur, mais aussi pour leur croissance. Notre solution de change supprime l’entièreté des difficultés traditionnelles liées aux conversions de devises grâce à une gestion facilitée des flux de paiement internationaux. Elle simplifie la conversion à la fois pour les plateformes et leurs clients, que ce soit pour le paiement, le retrait des fonds ou les mouvements d’argent au sein de leur écosystème, » commente Kirk Donohoe, Chief Product Officer à Mangopay. « L’ambition de Mangopay est d’accompagner la réussite de ses clients et leur croissance notamment en leur proposant une infrastructure de paiement innovante et des solutions transfrontalières, garantissant la transparence des transactions. Nous sommes donc ravis à l’idée d’accompagner ces plateformes dans leur développement international. »



A propos de Mangopay :

Mangopay est un allié incontournable de l'économie des plateformes grâce à son infrastructure modulaire de paiement.

Créée en 2013, Mangopay accompagne plus de 2 500 plateformes et marketplaces. Conçue autour de sa solution d’e-wallet programmable, l'infrastructure end-to-end de Mangopay répond aux besoins des plateformes en matière de paiement, du pay-in au pay-out, et intègre les workflows en fonction de leur business model.

En mars 2023, Mangopay a remporté le prix « Best Platform and Marketplace Provider » attribué par le jury des Merchant Payments Ecosystem Awards (MPE) pour ses solutions de pointe dédiées aux marketplaces et aux plateformes.

En octobre 2023, elle a été reconnue comme l’une des sociétés de paiements internationaux les plus prometteuses par FXC Intelligence.

Mangopay





