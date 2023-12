Mangopay dévoile un partenariat avec Mondu

Mondu et Mangopay sont complètement alignés dans notre vision visant à simplifier le processus de paiement pour les places de marché et à permettre au client final d'acheter et de payer comme et quand il le souhaite. Les paiements jouent un rôle clé dans la création d'une expérience client fluide, et c'est grâce à cela que les marchés B2B peuvent augmenter le volume des ventes grâce à des taux de conversion améliorés et des valeurs de commande plus élevées, contribuant ainsi à stimuler la croissance de l'entreprise. Mangopay fournit un service d'infrastructure fantastique à ses clients et nous sommes ravis de nous associer avec eux.

Mondu, la société de paiement B2B à croissance rapide, annonce une nouvelle collaboration avec Mangopay, un fournisseur d'infrastructures de paiement modulaires et flexibles pour les places de marché et les plateformes.Grâce à ce partenariat, les deux sociétés offriront aux places de marché à travers l'Europe une infrastructure de paiement modulaire éprouvée qui peut être adaptée à leurs besoins, avec des méthodes de paiement B2B populaires et des conditions de paiement flexibles.Mondu a été lancée en 2021 en Allemagne avec une solution B2B Buy Now, Pay Later (BNPL) pour les commerçants et les places de marché et s'est depuis étendue à l'Autriche, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, et est disponible pour les acheteurs en Belgique et en France. Ses solutions de paiement flexibles incluent des conditions nettes, des versements et des comptes commerciaux numériques pour les paiements en ligne ainsi que pour les ventes en personne et à distance.Fondée en 2013, Mangopay soutient plusieurs modèles économiques dans l'économie des plateformes grâce à son infrastructure de paiement modulaire. La société a pris en charge plus de 2 500 plates-formes et places de marché grâce à sa solution de portefeuille électronique programmable et à son infrastructure de paiement de bout en bout.Alors que des rapports de marché suggèrent que le secteur des places de marché B2B a connu une croissance jusqu'à 8,6 fois depuis 2015, l'expérience de paiement continue de jouer un rôle clé dans la croissance des entreprises opérant dans le secteur. La collaboration entre Mangopay et Mondu vise à doter les marchés B2B d'outils robustes et d'un choix de méthodes de paiement pour gérer leurs flux de paiement avec plus de flexibilité, y compris ceux qui cherchent à introduire un service acheter maintenant, payer plus tard à leurs clients B2B., directeur des revenus chez Mangopay, a déclaré : "Chez Mangopay, nous nous engageons à trouver des moyens nouveaux et innovants pour aider les clients de nos plateformes à créer et à exploiter des infrastructures de paiement qui aideront leurs entreprises à se développer. Des partenaires tels que Mondu constituent un élément important de notre stratégie, et des collaborations comme celle-ci renforcent encore notre proposition pour les marchés et plateformes B2B. Nous sommes ravis de former ce nouveau partenariat avec Mondu pour offrir aux marchés B2B plus de flexibilité et un accès facile aux méthodes de paiement populaires telles que acheter maintenant, payer plus tard."Malte Huffmann, co-fondateur et co-PDG de Mondu a ajouté : "renforce l'économie des plateformes grâce à son infrastructure de paiement modulaire. Créée en 2013, Mangopay a pris en charge plus de 2 500 plateformes et places de marché. Construite autour de sa solution de portefeuille électronique programmable, l'infrastructure de bout en bout de Mangopay couvre les besoins de paiement de la plateforme, du paiement au paiement, pour de nombreux modèles commerciaux et flux de travail de la plateforme. En mars 2023, Mangopay a été nommé « Meilleur fournisseur de plateforme et de marché » lors des Merchant Payments Ecosystem (MPE) Awards pour avoir fourni les meilleurs services de paiement aux marchés et aux plateformes et en octobre 2023, il a été nommé l'un des croisements les plus prometteurs de FXC Intelligence. -les sociétés de paiement frontalier.Mondu est à l'origine de l'innovation dans le domaine des paiements B2B. En mettant les paiements B2B au niveau du B2C et en plaçant les clients au cœur du flux de paiement, Mondu garantit une expérience transparente et à la pointe de la technologie.La solution de Mondu permet aux commerçants et aux places de marché d'offrir à leurs clients professionnels dans toute l'Europe les méthodes de paiement B2B les plus populaires et des conditions de paiement flexibles dans un cadre multicanal, en ligne et hors ligne. Le résultat est une histoire gagnant-gagnant : les clients professionnels ont la possibilité d’acheter et de payer quand ils le souhaitent. Cela se traduit par un taux de conversion et une valeur moyenne des commandes plus élevés, générant ainsi une croissance pour les commerçants et les places de marché.Mondu a été fondée en 2021 par les entrepreneurs Malte Huffmann, Philipp Povel et Gil Danziger pour simplifier les transactions de paiement B2B. Mondu dispose désormais de bureaux sur trois marchés – en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni – et d'une équipe diversifiée de professionnels talentueux possédant l'expérience des meilleures entreprises technologiques et ailleurs. Mondu a levé 90 millions de dollars en fonds propres et en emprunt auprès des principaux investisseurs Valar Ventures, Cherry Ventures, FinTech Collective et VVRB Bank.