ICO - SaTT : révolutionner la publicité grâce à la blockchain

C'est en étudiant le besoin des 4 millions de pages qui utilisent ses applications, qu'Altayen est arrivée à la conclusion que ses clients ont tous le même but, à savoir, maximiser la diffusion de leurs produits et services, actualités et offres promotionnelles.D'où l’idée de fournir un service d’échange de visibilité entre professionnels sur les différents réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Snapchat…) et de créer un registre des offres de publicités.Le SaTT est un « token utility » basé sur la blockchain qui permet d’échanger de la publicité et de rémunérer des audiences.Le SaTT est régi par un Smart Contract qui liste dans la blockchain Ethereum les offres de publicité, fixe les conditions de participation aux campagnes, quantifie le succès des campagnes, et garantit la rémunération finale. La blockchain Ethereum rend le système rapide, peu coûteux, sûr et polyvalent.La mission du projet est de rendre la distribution des récompenses sur le marché du trafic Internet plus équitable en s’affranchissant de toutes les contraintes induites par des intermédiaires centralisés.Grâce au Smart Contract SaTT, un annonceur peut facilement créer des campagnes publicitaires dont les conditions de participation et de résultats seront stockées dans des registres distribués décentralisés (blockchain).Ces annonces seront consultables via des API dédiées :- Si l’affilié répond aux critères, age, sexe, ville, audience.- Si l’éditeur a bien relayé la campagne de publicité et que l’oracle défini à renvoyé les statistiques de résultat.- Lorsque les oracles ont renvoyé les informations, la transaction est effectuée et le montant en SaTT transféré vers l’éditeur.Grâce au Smart Contract SaTT, les annonceurs et éditeurs vont pouvoir obtenir des résultats tels que les impressions, les clics, les inscrits, les ventes ou encore les réactions sur les réseaux sociaux d’une campagne avec les outils les plus pertinents en fonction des objectifs de celle-ci. En fonction de l’évolution des usages, de nouveaux outils pourront être ajoutés et communiqueront ainsi avec le Smart Contract SaTT.- Sélectionner les éditeurs pertinents ;- Quantifier des résultats d’une campagne de publicité ;- Instaurer la confiance, prévenir la fraude ;- Diminuer les coûts, accélérer les transactions ;- Un outil complet et décentralisé pour régir les transactions publicitaires.Comme un dessin vaut mieux qu'un long discours, vous trouverez ci-dessous une illustration du fonctionnement du smart contract SaTT.(PDF de 38 pages en français).Fondateur Finyear & ChaineumAuteur de "Blockchain, la révolution de la confiance"