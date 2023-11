Accueil Envoyer Imprimer Partager BDO France intègre le cabinet Airpaje pour devenir la première force de cash management BDO France, membre du 5e réseau mondial de Conseil et d’Audit poursuit son développement et franchit une étape significative dans le renforcement de son offre de services financiers auprès des entreprises en intégrant Airpaje, cabinet spécialisé dans la gestion de trésorerie.

Le pôle Advisory de BDO France se positionne ainsi comme l’acteur de référence en termes d’optimisation et de transformation de la fonction Trésorerie.

Dans un environnement marqué par une augmentation des taux d'intérêt et des tensions sur la liquidité, la gestion efficace de la trésorerie est devenue un enjeu stratégique majeur pour les entreprises.



En intégrant Airpaje, cabinet spécialisé dans le conseil en gestion de trésorerie et l’intégration de système, BDO Advisory élargit son éventail de services et renforce sa position de partenaire clé au service de la stabilité financière et de la croissance des entreprises. Cette association contribue en parallèle à renforcer le maillage territorial de BDO France en s’appuyant sur l’implantation de Airpaje dans le Nord de la France (Lille).



Après l’acquisition de June Partners, cabinet spécialisé dans l’accompagnement des projets de transformation et d’amélioration de la performance des PME et ETI, cette nouvelle opération confirme les ambitions de croissance de BDO France dans le Conseil et sa volonté de renforcer et compléter son offre dédiée aux acteurs économiques.



“ Dans un contexte d’incertitude financière, l’optimisation des liquidités est un enjeu vital pour les entreprises, toutes tailles confondues. En nous associant avec Airpaje, nous passons un nouveau cap en matière de gestion financière et consolidons notre offre pour devenir leader du conseil en matière de Cash Management. ” Pierre Lhoste et Frédéric Piolti, co-Directeurs Généraux de BDO Advisory.



“ L’intégration d’Airpaje à BDO France est un tournant stratégique majeur pour notre développement. Notre expertise associée à la force de frappe du pôle Advisory de BDO France, nous permet de proposer une offre complète plus performante pour nos clients et de nous adresser à un panel d’entreprises toujours plus large, en particulier auprès des PME/ETI pour qui la gestion de trésorerie est devenue un enjeu majeur .” Julie Paques, Présidente et Fondatrice d’Airpaje.

A propos d’Airpaje

Fondé en en 2015, Airpaje est une référence en France dans le conseil en gestion de trésorerie. Airpaje accompagne les directions financières dans la transformation de leur fonction trésorerie, grâce à l’expertise de ses équipes et l’implémentation de Kyriba, plateforme SaaS sécurisée et évolutive.

Présent à Lille et Paris, Airpaje compte sur une équipe de 20 collaborateurs constitués d’experts en trésorerie d’entreprise, en transformation et en intégration de solutions de gestion de trésorerie.

Fort de cette multi-expertise, Airpaje diffuse les meilleures pratiques du marché en permettant aux directions financières de se concentrer sur des activités à plus haute valeur ajoutée.

Airpaje a réalisé un chiffre d'affaires de 4 millions d’euros à l’occasion de son exercice 2022.

A propos de BDO France

Présent depuis 2007 auprès des entreprises françaises, BDO France est membre du 5e groupe mondial d’audit et de conseil, ouvrant à ses clients la force de frappe d’un réseau d’envergure internationale (164 pays regroupant plus de 111 300 personnes).

BDO France déploie une offre diversifiée sur l’ensemble des secteurs de la finance, de la comptabilité, de la fiscalité, de la gestion des risques, des systèmes d’information, du développement durable. Première entreprise de l’audit et du conseil à adopter la qualité de « société à mission », BDO fédère depuis 2021 ses équipes et ses clients autour d’objectifs partagés inscrits dans sa raison d’être « Socle et Tremplin de ceux qui investissent l’avenir ». Renforcé sur l’ensemble de ses expertises métiers, et fort de ses talents, BDO France, déjà incontournable sur le marché des PME et ETI, est en mesure d’accompagner tous les acteurs de l’économie. `

