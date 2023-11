AMF : qui sont ces nouveaux investisseurs qui ont une forte préférence pour la crypto ?

Les nouveaux investisseurs sont plus nombreux que les investisseurs traditionnels à détenir un seul produit financier (24 % contre 16 %). Ils sont également moins nombreux que les investisseurs traditionnels à détenir quatre produits ou plus (31 % contre 41 % des investisseurs traditionnels). En moyenne, les nouveaux investisseurs ont déclaré détenir 3,12 produits (contre 3,48 pour les investisseurs traditionnels). Les jeunes âgés de 18 à 24 ans sont davantage susceptibles que les personnes des autres tranches d’âge de ne détenir qu’un seul produit (c'est le cas pour 35 % d’entre eux).



Les cryptos actifs sont, de loin, le produit le plus fréquemment détenu : 54 % d’entre eux. Soit une proportion plus de deux fois supérieure à celle des investisseurs traditionnels (25 %). Il s'agit de loin du produit financier le plus fréquemment détenu, tant par les hommes (59 % des nouveaux investisseurs qui sont des hommes détiennent des crypto-actifs) que par les femmes (46 % des nouveaux investisseurs qui sont des femmes investissent dans ce type de produits). Les crypto-actifs sont détenus par des personnes de tous âges : parmi les nouveaux investisseurs, ceux qui investissent le plus dans les crypto-actifs sont les 25-34 ans (63 % d’entre eux en détiennent), puis les 35-49 ans (56 % d’entre eux en détiennent), suivis des 18-24 ans (48 % d’entre eux en détiennent) et des 50-64 ans (45 % d’entre eux en détiennent).

Et bien qu’il s’agisse d’un produit d’investissement des plus volatiles, ce sont les foyers aux revenus les plus faibles qui déclarent posséder le plus de crypto : 64 % des foyers disposant de revenus mensuels inférieurs à 1 500 euros investissent en cryptoactifs ; 63 % des foyers disposant de moins de 10 000 euros investissent en crypto-actifs.

Quant au deuxième produit financier le plus couramment détenu par ces nouveaux investisseurs est l’assurance-vie en euros.

En moyenne, les nouveaux investisseurs ont investi environ 6700 euros en crypto-actifs, financement participatif ou en bourse depuis 2020. Le montant total moyen (par personne) investi par les nouveaux investisseurs en crypto-actifs, en financement participatif ou en bourse depuis 2020 s’élève à 6 743 euros. En moyenne, les hommes ont investi davantage (7 189 euros) que les femmes (5 933 euros).

Pour les seuls crypto-actifs, le montant moyen investi est de 4 070 euros.

Depuis 2020, la majorité des nouveaux investisseurs en crypto-actifs (40 %) a investi entre 500 et 5 000 euros. Environ un tiers (34 %) a investi moins de 500 euros. Investir des montants peu élevés dans les crypto-actifs est surtout le fait des personnes sans activité professionnelle (48 %), des personnes dont les revenus se situent dans la tranche la plus basse (62 %) et de celles dont le patrimoine financier est le plus faible (74 %). Les femmes sont plus nombreuses à avoir investi de petits montants (40 % d’entre elles, contre 31 % des hommes). Près d’un quart (24 %) a investi plus de 5 000 euros.



55 % des transactions en crypto-actifs passent par des applications mobiles et 35 % par des sites Internet.

Quant aux raisons de ces investissements ? Il s’agit d’une volonté de diversifier ses placements (35 %) d’obtenir un rendement plus élevé qu’avec les autres placements (28 %), de suivre le conseil d’un membre de l’entourage (28 %). A ce propos, cette nouvelle génération d’investisseurs écoutent plus les conseils des proches ou ceux diffusés sur les réseaux sociaux que les conseils d’un professionnel de la finance.

Voilà pour la moyenne. Mais pour les 18-24 ans, les raisons diffèrent. Un peu moins d’un tiers (29 %) ont déclaré avoir investi parce qu’ils en avaient entendu parler sur les réseaux sociaux ou parce que quelqu’un de leur entourage leur avait conseillé de le faire (30 %). Ils sont également plus nombreux que les autres nouveaux investisseurs à investir en raison de leur intérêt pour les produits durables (31 % contre 20 % de l’ensemble des nouveaux investisseurs).

Quant aux sources d’informations de ces 18-24 ans, elles semblent limitées aux réseaux sociaux (41 % ) et aux influenceurs sur ces réseaux sociaux (29 %). En revanche, les investisseurs des tranches plus âgées, tels que les 50-64 ans, sont plus nombreux que les investisseurs plus jeunes à consulter les documents d’information sur le produit (41 % contre 33 %), ils sont moins nombreux à rechercher des informations sur les réseaux sociaux (8 % contre 41 % des 18-24 ans), mais ils sont aussi moins nombreux à interroger leurs proches (30 % contre 45 % des 25-34 ans).



Et dommage pour l’AMF & l’ACPR : toutes tranches d’âge confondues, la source d’information la moins citée est le site Internet des autorités publiques de protection de l’épargne…