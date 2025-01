Younited renforce son partenariat avec Bouygues Telecom

Younited, leader européen des services financiers digitaux, a annoncé ce lundi 13 janvier, l’ouverture de discussions exclusives avec Bouygues Telecom en vue de lancer cette année une nouvelle gamme d’offres de financement innovantes, combinées à des cartes de paiement et des programmes de fidélité.



En bref :

• Les deux entreprises étendent leur partenariat, trois ans après le lancement réussi d’une solution de financement instantanée (en boutique et en ligne) et 100 % digitale des smartphones chez Bouygues Telecom,

• Une nouvelle offre pourrait inclure un smartphone gratuit, des produits financiers à tarifs préférentiels, et un forfait mobile amélioré,

• D’autres annonces sont prévues pour 2025.



Par ailleurs, les nouvelles actions de Younited Financial seront bientôt cotées sur Euronext Amsterdam et Euronext Paris, sous réserve des approbations habituelles.



Rappelons que Younited a été fondée en 2012 par Charles Egly et Geoffroy Guigou, la fintech est régulée en tant qu'établissement de crédit auprès de la BCE.

La Fintech s'est par ailleurs développée dans 4 autres pays : Italie, Espagne, Portugal et Allemagne dont la société est actuellement en train de se retirer en 2024. Elle emploie 520 personnes et annonce avoir accompagné 1,2 million de clients depuis sa création (financement de plus de 6 milliards de prêts via ses canaux d'acquisition).

Younited est devenue une fintech/ licorne fin 2022 via une levée de fonds de 60 millions d'euros auprès d'investisseurs historiques (Crédit Mutuel Arkéa, Eurazeo, Goldman Sachs, Bpifrance...) la valorisant 1,1 milliard d'euros.

Un tour de table qui suivait (forcément) le précédent à 170 millions de dollars au cours duquel Younited avait fait entrer deux nouveaux investisseurs : Goldman Sachs Asset Management (« Goldman Sachs ») et Bridgepoint.