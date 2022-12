Younited annonce une levée de fonds de 60m€

Des résultats solides en 2022 conjuguant forte croissance et convergence vers la rentabilité

Younited confirme une forte croissance en 2022 avec +70% de croissance de la GMV (2) (+119% en 2021) pour atteindre 1.6Md€ et +54% des revenus totaux (3) pour atteindre 190m€.



Cette croissance confère à Younited une taille critique (près de 2Md€ de GMV annuelle (4), 190M€ de revenus totaux annuels et près d’un million de clients) lui permettant de converger rapidement vers la rentabilité. Son activité historique « Direct-to-Consumer » est rentable (résultat net positif) en France depuis 2019 et en Italie depuis 2021 et le sera sur l’ensemble des 5 pays cette année (2022).



La croissance de l’entreprise est portée à la fois par son canal historique « Direct-to-consumer » (+50% de la GMV en 2022) et son canal « Partenariats » (+185% de la GMV en 2022) dont l’entreprise a fortement accéléré le développement.



Lancée fin 2018, la canal « Partenariats » offre la possibilité aux partenaires de Younited, marchands et institutions financières, d'utiliser les technologies et l'expertise unique développée par la société aux fins de déployer une solution de crédit instantané sur leurs plateformes.



Les marchands peuvent ainsi, sur leur site web ou en boutique, déployer en quelques jours seulement la solution de financement Younited Pay pour financer en quelques clics des paniers allant jusqu'à 50 000€, pour une durée allant jusqu'à 84 mois. Cette solution offre à leurs consommateurs un parcours simple, fluide et toutes les garanties de protection du consommateur offertes par un crédit amortissable régulé, à la différence des solutions de facilité de paiement fractionné ou BNPL (5) non régulés ne pratiquant typiquement pas ou peu d'analyse de solvabilité, et n'étant ainsi pas ou peu protectrices des emprunteurs.



Les institutions financières peuvent également offrir, en quelques jours, un nouveau produit personnalisé de prêt personnel sur leurs plateformes (sites web, applications mobiles, et réseau d’agences physiques), en s'appuyant sur plus de 10 ans d'expertise développée par Younited.



Une levée de fonds de 60 millions d’euros pour déployer et consolider son avance technologique et développer le canal « Partenariats » sur l’ensemble de ses 5 pays : France, Italie, Espagne, Portugal et Allemagne



Younited réalise un nouveau tour de table de 60 millions d’euros auprès de ses principaux actionnaires, Eurazeo, Crédit Mutuel Arkéa, Bpifrance via son fonds Large Venture et Goldman Sachs.



Cette opération porte la valorisation de Younited à 1,1 milliard d’euros, en forte hausse depuis la dernière levée annoncée par l’entreprise en mai 2021.



Cette levée de fonds permettra à l’entreprise de poursuivre le déploiement de ses solutions de « crédit instantané » et open banking6 et le développement de son activité « Partenariats » sur l’ensemble de ses géographies.



Basée sur l'open banking, - la possibilité pour les clients de partager en quelques clics leur historique de compte bancaire – l’offre de « crédit instantané » propose un parcours fluidifié et une décision en quelques secondes.



La société, qui a lancé cette offre en 2018 pour un partenaire marchand, l'a déployée sur son canal Direct-to-Consumer (DTC) en Espagne et au Portugal en 2018 et en France dès 2021 et s’apprête à le déployer dans ses autres géographies.



Cette offre représente aujourd'hui environ 40% des crédits financés par le canal « Direct-to-Consumer » en France, avec un objectif de 80% à fin 2023, 97% des crédits financés par le canal DTC Espagne et 100% des crédits financés par le canal Partenariats Marchands.



“ Alors que l’activité historique de Younited (« Direct-to-Consumer ») est rentable depuis cette année sur l’ensemble de nos 5 pays, cette nouvelle levée de fonds nous permettra de continuer à investir dans notre technologie de rupture et dans la data ainsi que dans le déploiement de notre seconde activité (« Partnerships ») lancée récemment.” Charles Egly, Président du directoire et co-fondateur de Younited



“ Cette levée de fonds, malgré un contexte de marché marqué par les incertitudes macro-économiques que nous connaissons, démontre la confiance des investisseurs de Younited que je partage pleinement grâce à la maturité démontrée de sa stratégie de développement. Younited a toutes les cartes en main pour devenir un acteur technologique majeur du crédit en Europe.” Gilles Grapinet, Président du Conseil de Surveillance de Younited; Directeur Général de Worldline



(1) Avec plus de €5Md de crédits financés en France, Italie, Espagne, Portugal et Allemagne, Younited est devenu le leader européen du crédit à la consommation, jusqu’à 50 000€, financé de façon 100% automatique et apportant une réponse instantanée

(2) GMV = Gross Merchandise Value = Production de nouveaux crédits, excluant les crédits aux PMEs dont Younited effectue le servicing dans le cadre de son partenariat avec Bpifrance

(3) Revenus totaux générés par la plateforme (des crédits détenus au bilan ou non)

(4) GMV d’octobre 2022 annualisée

(5) BNPL = Buy Now Pay Later = Solution de paiement fractionné en 3x ou 4x, non régulée

(6) L’agrégation des données bancaires des clients choisissant ce service a été permise par la deuxième Directive européenne sur les Services de Paiement (DSP2)



A propos de Younited

Avec plus de 5Md€ de crédits financés en France, Italie, Espagne, Portugal et Allemagne, Younited est devenu le leader du « crédit instantané » en Europe. Younited a développé une avance technologique forte, notamment au travers de l’exploitation de l’agrégation bancaire dans les parcours de souscription et l’analyse de solvabilité. Avec pour mission de rendre le secteur du crédit plus simple, transparent et responsable, Younited propose à ses clients un seul produit de financement que l’entreprise considère comme le plus protecteur : le crédit amortissable à taux fixe régulé. Ce dans le cadre de ses crédits distribués en direct et via ses partenaires marchands et institutions financières. Quel que soit le montant du crédit, de 100€ à 50 000€. Younited a initié une démarche de certification B-Corp.

