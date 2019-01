Un très difficile début d’année

Ce tout début d’année 2019 est vraiment très difficile. Un à un, tous les feux ses ont mis au rouge. Il n’y a dans ces propos aucun pessimiste, mais simplement l’observation des faits. Et la sanction des marchés dans cet environnement nous semble parfaitement justifiée. Cette toute première semaine de l’année est marquée par une actualité très négative.



La confirmation du ralentissement économique de l’Empire du Milieu est une mauvaise nouvelle. Les raisons de ce ralentissement sont plus structurelles que conjoncturelles. Y voir uniquement l’effet de la « guerre commerciale » ne nous semble pas suffisant. La baisse de la croissance économique en Chine a des raisons structurelles : la transition vers une économie de service, l’effet d’un surendettement généralisé, mais aussi, pour la première fois, la baisse de la population, annoncée ce matin. Autant dire que ce phénomène est durable, et que la « locomotive du monde » est en panne. Il y a quelques années, on disait qu’à moins de 8% l’économie chinoise était en récession… Dans le monde développé, la langueur européenne fait un retour remarqué. Comme le taux de croissance potentielle a été dépassé en 2017, la conjoncture se replie. Si les moteurs internes de l’expansion sont toujours à l’œuvre, évidemment le coup d’arrêt du commerce mondial affecte l’Allemagne et donc toute l’Europe. Aux USA, la publication hier de l’indice ISM manufacturier a résonné comme un coup de tonnerre. La composante qui décrit la situation actuelle a baissé de 4,8 points, en passant de 59,1 à 54,3. Surtout, la composante « nouvelles commandes » a chuté de 11 points, à 51,1 vs 62,1 le mois précédent.



Du coté des entreprises, le profit warning d’Apple est un choc considérable. L’icône de Wall Street, la première capitalisation, du monde il y a 3 mois, a annoncé par la voix de con Président Tim Cook une révision en forte baisse de ses anticipations de ventes. Le consensus attendait 91 Mds$ pour les trois derniers mois, Tim Cook a avancé le chiffre de 84Mds$. Cette révision en forte baisse, la première depuis 2007, marque peut être la fin d’une incroyable « success story ». Manifestement, le prix des nouveaux I Phone a du mal à passer. La conjoncture n’est pas seule responsable de la fin du mythe Apple. D’une manière générale, la croissance des bénéfices 2019 des entreprises américaines est passée de 10% à 7%. Elle vient de 24% en 2018, grâce aux baisses d’impôts notamment.



Du coté politique, le Shutdown en cours semble durable. M. Trump a fait volteface sur ce sujet il y a 2 semaines, et se heurte frontalement à la nouvelle majorité républicaine à la chambre des représentants. Les deux camps sont arcboutés sur leurs positions. Les nouveaux jeunes parlementaires veulent en découdre avec M. Trump, et le Président, vis-à-vis de son électorat de base, ne peut pas céder sur sa promesse phare. Sur le front de la politique extérieure et des relations avec la Chine, Xi Jin Ping a confirmé que Taiwan fait bien sur partie du territoire national, et qu’il ne renoncera pas à l’usage de la force si nécessaire pour faire revenir cette ile dans le giron national…Pas de quoi détendre l’atmosphère avec les USA, premier soutien de Taiwan !



Face à une telle avalanche de mauvaises nouvelles, la baisse des cours est totalement justifiée. Même si la prime de risque augmente plus vite que ne baissent les taux d’intérêt, la chute des cours diminue les ratios absolus d’évaluation. Des occasions d’achat telles qu’on n’en voit qu’une fois tous les 10 ans vont probablement bientôt apparaitre. C’est sur cette perspective favorable, qui permet aux investisseurs de construire leurs meilleures performances, que nous vous présentons tous nos vœux pour cette nouvelle année 2019. Qu’elle vous apporte, dans l’ordre, la santé, le bonheur et la prospérité.



Spéculateurs : le Cac 40 a atteint un support important à 4580 points qui pourrait causer un rebond temporaire.



Tendance sur les marchés de taux et de devises : les taux européens comme américains sont au plus bas. Le 10 ans allemand est moins de 0,2%, le 10 ans américain est revenu à 2,71%



Tendances récentes sur les matières premières : le cours du pétrole a rebondi de 4%.



Investisseurs : nous recommandons aux investisseurs à risque moyen ou faible de commencer à surpondérer les actions pour un CAC 40 compris entre 4 515 et 4 678 points, mais la tendance à court terme demeure très négative.