Etude | 32,2 milliards d'euros levés par les fonds venture et growth entre 2016 et 2023

Nous constatons sans réelle surprise que les chiffres de levées et d’investissements des fonds de venture et de growth en 2023 sont en retrait, comme le reste de l’activité du secteur. Les conditions économiques sont indéniablement plus complexes pour les levées de grande taille notamment en growth, au vu des contraintes des investisseurs institutionnels. Nous constatons toutefois avec intérêt la part que les entrepreneurs et les family offices ont prise en quelques années dans les levées de venture et de growth : ils sont même les principaux souscripteurs du segment en 2023. On relève également une certaine résilience des activités de venture, avec un nombre conséquent de levées de taille plus modeste.

Côté investissements, les opérations de grande taille sont en baisse mais les opérations sur des tickets plus petits sont restées dynamiques, notamment pour accompagner des start-up déjà en portefeuille. Si l’on regarde une période plus longue, l’évolution du segment du venture et du growth français depuis 2016 est spectaculaire : c’est devenu en quelques années un outil puissant, diversifié, dense et attractif à même d’accompagner un écosystème entrepreneurial français fort et innovant. Le venture & growth français reste néanmoins en retrait sur les plus grosses opérations en France puisqu’il représente moins de 30 % des financements apportés aux start-up et scale-up françaises depuis 2016 si on se réfère aux chiffres d’EY.

» relate Bertrand Rambaud, Président de France Invest Donc si comme attendu les levées et investissements se sont contractés en 2023, ils restent cependant à des niveaux élevés en montants comme en nombre d'opérations. 3,6 Md€ ont été investis dans 1 319 entreprises et projets d’infrastructure. Et, 3,6 Md€ ont été levés, notamment auprès des personnes physiques et family offices et du secteur public.La tendance baissière est marquée pour les levées et des opérations de grande taille, notamment en growth. L’activité venture témoigne cependant d’une certaine résilience, avec de nombreuses levées ou closing inférieurs à 100 M€, soutenus par l’investissement des entrepreneurs et family office.