Etude | les Français, les moyens de paiement et l'impact écologique

Mon ambition est que Delupay devienne le premier moyen de paiement mondial dans 10 ans

".Comme à l'ordinaire, Joël-Alexis Bialkiewicz a régalé son auditoire de phrases percutantes.En ce mardi 30 avril, l 'Associé Gérant de la Banque Delubac & Cie et Président Fondateur DeluPay a choisi de présenter un aspect inédit de sa solution de paiement : son empreinte carbone.Et pour cela, peut-être faut il commencer par ce que recherchent les Français en premier lieu dans leur moyen de paiement.Donc, selon un sondage OpinionWay pour DeluPay réalisé sur un échantillon représentatif de la population française de 18 et plus (1012 personnes) entre le 20 et le 21 mars 2024, ce que recherchent avant tout les Français lors de leur paiement au quotidien, c'est la sécurité (70 %), la facilité (55%) et la rapidité (46 %).... L'impact écologique n'étant important que pour 8 % de la population.Au quotidien, et sans surprise, c'est la carte bancaire qui demeure le moyen de paiement le plus plébiscité (65 % des Français et même 72 % si on additionne la carte bancaire enregistrée dans le smartphone).12 % des Français sont toujours adeptes du cash, 6 % s'adonnent aux services de transfert type Paypal, Lydia, 4 % évoquent le virement bancaire et 3 % indiquent que c'est le chèque qu'ils utilisent le plus souvent au quotidien...Quant à l'impact écologique de ces moyens de paiement... Visiblement, les Français sont un peu perdus en la matière.Sur 7 questions posées sur l'impact écologique des moyens de paiement, il n'arrivent à être dans le vrai que sur deux affirmations.Ils savent, par exemple, (à 65 %) que gérer les données numériques des paiements par carte bancaire pollue plus que la fabrication de la carte elle-même. Ou alors, (à 58 %) que payer avec sa carte avec un smartphone est plus polluant que que payer avec sa carte physique .En revanche, ils pensent à 58 % que régler ses achats avec un smartphone est plus polluant que de payer en espèce... En ignorant donc l'impact de l'émission d'argent "liquide".Cependant, ils considèrent à 68 % qu'il est important de réduire l'impact écologique des paiements....Et cela tombe plutôt bien, puisque justement Delupay a fait réaliser par Greenly, une enquête sur son impact écologique...Un rapport d'impact voué à être édité régulièrement.Il en ressort qu'un paiement physique via Delupay émettrait 0,12g de CO2 alors qu'un paiement physique standard par carte serait à 1,3g . Soit 91 % d'émissions carbones en moins.Alors pourquoi Delupay, solution de paiement née en 2022 au sein de la Banque Delubac & Cie, a tenu à faire cette démonstration ?Peut-être (sûrement ?) parce que comme indiqué par Joël-Alexis Bialkiewicz, l'objectif étant de devenir le numéro mondial des moyens de paiements d'ici à 10 ans. Et que le moyen de paiement de la nouvelle génération doit aussi "forcément relever le plus gros défi" de la génération en question : celui du changement climatique.En attendant, DeluPay continue à jouer les trublions avec 6000 comptes commerçants déjà convaincus avec sa solution qui souhaite remplacer les réseaux de cartes bancaires Visa, Mastercard, CB pour régler les achats du quotidien en magasin ou sur Internet.Anne-Laure Allain