Re-nouveau de Paymium - Trois questions à... Alexandre Stachtchenko, Directeur de la Stratégie

En effet, Paymium existe depuis 14 ans, c'est une longévité qui appuie notre sérieux et notre robustesse. Paymium disposait déjà d'offres pour les professionnels, CGP et directions financières d'entreprises. La clientèle entreprise représente déjà une partie non négligeable de notre activité. Nous avons décidé de structurer plus clairement cette offre, et de mettre l'accélérateur, partant d'une double constatation stratégique.Premièrement, le marché mature. Concrètement, proposer une exposition Bitcoin à des institutionnels il y a encore quelques années était de l'ordre de l'impensable en France, entre les réticences idéologiques et la régulation encore balbutiante. Désormais, avec le cadre européen qui va entrer en vigueur, et le début d'année exceptionnel aux Etats-Unis, avec notamment les ETF Bitcoin et leur succès historique, la musique a bien changé. Si vous êtes professionnels de la finance, il est aujourd'hui plus risqué de ne pas être exposé à Bitcoin que d'y être exposé.Deuxièmement, nos atouts structurels et stratégiques correspondent exactement à ce qu'attendent des institutionnels : place de marché pionnière, donc avec un historique de fiabilité, régulée et basée en France, dont les services sont focalisées autour de Bitcoin et quelques autres cryptos majeures plutôt que sur des dizaines de milliers de jetons illiquides et peu sérieux, nous assurons également à nos clients une tranquillité d'esprit par notre indépendance technologiques. Nous maîtrisons nos propres outils, notre propre technologie de conservation de bitcoins, et en tant qu'infrastructure de marché, nous ne dépendons pas d'un fournisseur de liquidité tiers. Cette indépendance et cette souveraineté est un sujet qui parle particulièrement aux institutionnels, surtout depuis le regain des tensions géopolitiques internationales. La diversification des approvisionnement et des dépendances ne peut plus décemment être mise de côté.Nous profitons de ces annonces pour mettre en avant notre savoir-faire à destination des institutionnels, et Paymium est extrêmement bien positionné.Lire aussi Paymium s'adonne aussi aux professionnels de la finance