Paymium s'affirme comme la référence made in France des plateformes de crypto-monnaies

Spécialisé dans l’échange du Bitcoin, Paymium souhaite réunir en un seul compte une gamme étendue de services de paiements, d’investissement et de conservation de bitcoins et d’autres crypto-monnaies. Les premiers jalons de ce travail sont arrivés à leur terme.



- Davantage de crypto-monnaies : L’Ether (ETH) est la première crypto-monnaie à être disponible en plus de Bitcoin sur Paymium. A court terme, un stablecoin, le Dai (DAI), rejoindra l’offre ainsi que d’autres crypto-monnaies : Basic Attention Token, (BAT), Bitcoin Cash (BCH) et Litecoin (LTC).

- Davantage de services autour de l’euro : Un nouveau partenariat bancaire avec Railsbank (1) permet pour la première fois à chaque utilisateur de Paymium de posséder un compte de monnaie électronique avec un IBAN individuel et ses propres coordonnées bancaires rattaché à son compte Paymium. Les virements s’effectuent plus rapidement, l’alimentation du compte est simplifiée (il n’est plus nécessaire d’indiquer de référence) et la sécurité est renforcée.



En complément de cette offre initiale, Paymium intégrera aussi bientôt un programme de fidélité à destination de tous ses clients. Les récompenses seront distribuées via son token propriétaire, le BCIO.



Une nouvelle interface plus ergonomique, pensée principalement pour une utilisation mobile (applications iOS et Android), rassemblera l’ensemble des services liés à l’achat, à l’investissement et au paiement en crypto-monnaie.



France par son équipe depuis plus de dix ans. Ce savoir-faire unique au monde fonde la robustesse et la sécurité dont bénéficient les 250 000 clients de Paymium aujourd’hui. Le moteur de trading qui est est au coeur de l’architecture technique de la solution a été développé et perfectionné par ses équipes. Cette particularité évite aux clients de recourir à des intermédiaires et minimise les coûts de transactions .



En proposant une offre adaptée aux usages de tous les possesseurs de crypto-actifs, Paymium prouve que les systèmes monétaires traditionnels et alternatifs peuvent cohabiter au quotidien. Paymium veut se positionner comme le service spécialisé ,installé en France qui soit le plus complet, accessible et sûr.



“Cette nouvelle version de Paymium est un travail qui mobilise nos équipes depuis 2020. Dans un contexte de plus en plus concurrentiel, Paymium a choisi de frapper fort en se donnant les moyens de renouveler en profondeur son offre de services”. Jonathan Sportiche, CMO de Paymium.



“On constate que le volume d’échange double chaque année sur Paymium sur la paire Bitcoin/euro et même que le phénomène s'accélère. Par ailleurs, la création monétaire massive à laquelle on a assisté ces deux dernières années, la détérioration des monnaies fiduciaires en général, l’inflation et le fait que de nombreuses entreprises intègrent désormais le Bitcoin à leur trésorerie sont autant de signes qui indiquent que nous sommes à l’aube d’une adoption de masse. Cette nouvelle version va nous permettre de faire une mise à l’échelle et de répondre à cette forte demande”. Pierre Noizat, CEO de Paymium.



A propos de Paymium

Lancée en 2011, Paymium est la première plateforme d’échange de bitcoins créée au monde encore en activité. Paymium, qui compte plus de 250.000 clients, est membre fondateur du consortium Labchain, coordonné par la Caisse des Dépôts. La société, basée à Paris, est soutenue par les fonds d'investissement Newfund et Kima Ventures. Depuis 2021, l’Autorité des Marchés Financiers reconnaît la qualité des services de Paymium en lui accordant le statut de Prestataire de Services en Actifs Numériques.



La solution Paymium s’inscrit dans une succession de versions développées et gérées en