Paymium s'adonne aussi aux professionnels de la finance

Paymium, plateforme pionnière d’échange française de Bitcoin et cryptomonnaies, créée en 2011, propose des services d’achat, vente et de conservation d’actifs numériques. Plus de 250 000 utilisateurs en France et en Europe font confiance à sa robustesse et sa longévité, qui reposent notamment, sur sa fiabilité historique et sur son indépendance technologique, par l’utilisation d’outils propriétaires ou open source pour ses activités principales.Paymium guide les investisseurs particuliers, débutants et confirmés grâce à des services adaptés tels que le plan d’achat récurrent pour épargner et conserver dans la durée pour les uns, et une interface de trading avancée pour les plus aguerris. Par ailleurs, Paymium assiste les gestionnaires d’actifs et les family offices dans l'introduction du Bitcoin dans leur portefeuille, les directions financières cherchant à diversifier leur trésorerie, et les professionnels de la finance, tels que les banques et les Fintechs, qui souhaitent offrir des services d’achat, vente et de conservation de cryptomonnaies à leurs propres clients. Paymium est enregistrée en tant que PSAN (Prestataire de Services en Actifs Numériques) auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) depuis 2021, sous le numéro E2021-011.