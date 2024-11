Rauva, fintech portugaise spécialisée dans l'aide à la gestion d'entreprise, remporte le concours européen "Mastercard for Fintechs"

Le programme Mastercard For Fintechs a été lancé dans le cadre des efforts menés par Mastercard pour identifier et soutenir les fintechs les plus innovantes en Europe, ayant le potentiel de transformer l'avenir des paiements, de stimuler leur croissance et de les aider à se développer.



Le programme Mastercard For Fintechs repose sur trois piliers : les événements, qui favorisent des connexions significatives ; les concours, qui améliorent la visibilité et la reconnaissance ; et la formation, qui fournit aux fintechs les connaissances nécessaires pour relever les défis et saisir de nouvelles opportunités. Grâce à ces initiatives, le programme offre aux fintechs les moyens non seulement de surmonter les obstacles, mais aussi de prospérer sur un marché hautement compétitif.

Plus de 290 participants de l'écosystème français des fintechs ont assisté à la finale qui a été enrichie par des panels et des keynotes.



Les 10 finalistes des sept pays participants (France, Espagne, Pays-Bas, Italie, Portugal, Belgique, Luxembourg) se sont affrontés lors de la finale européenne de la compétition devant un jury composé de membres de Mastercard et de partenaires externes. Les projets ont été évalués sur des critères tels que l’expertise de l’équipe, le degré d’innovation du projet, sa santé financière, sa viabilité sur le long terme, son potentiel de scalabilité et son adéquation stratégique avec Mastercard.

Rauva, fintech portugaise, est le grand gagnant et reçoit l’équivalent de 50 000 € en soutien marketing, un accès aux actifs de parrainage de Mastercard, un accès privilégié à la journée finale de sélection du programme Start Path, ainsi qu’un mentorat de la part d'experts et de fondateurs de l'écosystème.



À l'issue du concours, Mastercard réaffirme sa volonté de soutenir les entrepreneurs fintech et de favoriser la transformation de l'écosystème.