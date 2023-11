Accueil Envoyer Imprimer Partager PSG Equity clôture son deuxième fonds européen à plus de 2,6 milliards d'euros PSG Equity ("PSG"), une société de growth equity de premier plan qui s'associe à des entreprises de software et de services technologiques en Europe, Amérique du Nord et Israël pour les aider à accélérer leur croissance, annonce aujourd'hui la clôture finale de PSG Europe II ("PSGE II"), le deuxième fonds de la société axé sur l'Europe, avec plus de 2,6 milliards d'euros levés.

L’envergure de ce deuxième fonds dépasse largement celle de PSG Europe I, du fait de la forte demande émanant des investisseurs, nouveaux comme historiques.



La transformation numérique de l'économie, combinée à la fragmentation du marché européen, continue d’offrir des opportunités d'investissement significatives dans le secteur du software.



PSG, qui possède l'une des plus grandes équipes d'investissement spécialisées dans les entreprises de software B2B en phase de croissance, a déjà accompagné plus de 130 entreprises et facilité plus de 470 opérations de croissance externe à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et Israël.



PSGE II, l'un des plus grands fonds de growth capital destiné à investir exclusivement dans des sociétés européennes de software, a dépassé l'objectif de départ de PSG. Le succès de cette levée de fonds reflète le large soutien reçu de la part d’investisseurs du monde entier - nouveaux comme historiques - notamment des fonds de pension publics, des fonds souverains, des « family offices » et des particuliers. PSGE II dépasse largement le montant de son prédécesseur, PSG Europe I, qui avait clôturé sa levée de fonds en janvier 2021 avec plus de 1,3 milliard d'euros.



Peter Wilde, président de PSG, a souligné : "Nous sommes reconnaissants du soutien que notre deuxième fonds européen a reçu de la part des Limited Partners de PSG, qu'ils soient nouveaux ou déjà impliqués. La forte demande émanant d'un groupe d'investisseurs diversifiés et de premier ordre confirme l'attrait du marché européen du software, la solidité de la plateforme PSG et de notre thèse d'investissement, tant en Europe qu'en Amérique du Nord. La réussite de la clôture de notre deuxième fonds européen consolide notre position parmi les principaux investisseurs européens en growth equity dans le secteur du software."



Une opportunité de marché : la transformation numérique de l'économie européenne



L'Europe représente le deuxième plus grand marché de l’informatique et du software au niveau mondial, après l’Amérique du Nord. Le secteur du software confirme sa place parmi les secteurs à la croissance la plus rapide sur le marché européen des technologies de l’information, sous l’impulsion d’innovations telles que l’IA générative, et devrait atteindre 309 milliards de dollars d’ici à 2026. L’attractivité du marché européen sous-jacent et l’intérêt croissant des investisseurs permettent un rattrapage du financement des entreprises technologiques en Europe par rapport aux États-Unis. De plus, dans tous les secteurs, on assiste à une numérisation croissante des processus des entreprises, ce qui représente un marché en pleine expansion pour les entreprises de software B2B.



Pour PSG, le secteur européen du software apparaît comme très fragmenté, avec de nombreux fournisseurs de solutions de haute qualité, souvent mono-produit et mono-pays. Cette dynamique de marché présente des opportunités d’investissement et de croissance significatives pour PSG, qui possède une expertise locale et des points de contact dans toute l’Europe lui permettant de faciliter la recherche d’affaires, d’offrir un important soutien opérationnel à ses participations et de leur faire bénéficier de son expertise en matière de croissance - interne et externe - d’entreprises de software B2B à l’échelle mondiale.



Mark Hastings, directeur général de PSG, a commenté : « Avec PSGE II, nous serons idéalement positionnés pour continuer à capitaliser sur les opportunités grandissantes d’investissement générées par la transformation numérique de l’économie européenne. Nous voyons des opportunités d’investissement substantielles dans la mesure où les entreprises de toutes tailles, issues de tous les secteurs économiques, ont de plus en plus recours à la numérisation et aux outils d’automatisation pour améliorer leur service client, augmenter leur productivité et sécuriser leurs opérations. »



PSG : un investisseur mondial de premier plan dans le domaine du software



Avec près de 200 professionnels en Europe, en Amérique du Nord et en Israël, PSG dispose de l’une des plus importantes équipes d’investisseurs spécialisés dans les éditeurs de software B2B en phase de croissance au monde. C’est également l’un des investisseurs les plus dynamiques du secteur en Europe. Le succès de PSG repose sur sa capacité à tirer parti de son réseau mondial en matière de prospection, d’opérations et de fonctions commerciales, tout en assurant une présence locale et une connaissance fine des marchés dans lesquels l’entreprise investit.



La stratégie d’investissement de PSG repose sur le développement d’entreprises de software mono-pays et mono-produit à travers des opérations de croissance organique et inorganique, afin d’en faire des champions paneuropéens multi-pays et multi-produits opérant sur de nombreux marchés. Ainsi, PSG soutient les ambitions de croissance mondiale des entreprises de son portefeuille. Compte tenu de ses origines, de ses ressources et de ses réalisations aux États-Unis, PSG est un partenaire solide pour soutenir leur expansion sur le marché nord-américain.



Dany Rammal, directeur général et directeur Europe de PSG, a ajouté : « La formidable croissance que nous avons connue en Europe depuis notre création témoigne du succès de notre stratégie d’investissement, ainsi que de la qualité et de la richesse de notre équipe en constant développement. Notre expertise en matière de fusions et acquisitions transfrontalières, notre fine connaissance du tissu et des experts locaux, ainsi que le soutien opérationnel que nous apportons aux équipes de direction, font de nous un partenaire de choix pour les entrepreneurs qui ambitionnent de créer des champions paneuropéens du software et de se développer à l’échelle internationale, y compris en Amérique du Nord. Nous nous appuierons sur notre expertise mondiale du secteur pour accélérer les investissements dans des entreprises innovantes qui utilisent des technologies de pointe telles que l'IA générative, pour stimuler la croissance et l'automatisation, dans les domaines tels que la cybersécurité, la fintech, les paiements, les CRM et les ERP verticaux et la gestion des RH."



Créée en 2019, l'équipe européenne de PSG, composée de 57 professionnels, est basée à Londres et dispose de bureaux annexes à Paris et à Madrid. À ce jour, la plateforme de PSG a permis de réaliser 22 opérations d'investissement en Europe avec les acquisitions de Hostaway, Artur'in, Billwerk+, Hornetsecurity, Imaweb, Mapal Group, Nalanda Global, N2F, Nomentia, Powens, Rapid Data, Rodeo, Sellsy, Sesame, Signaturit, Skeepers, Sport Alliance, Tellent, Visualfabriq, Whoz, Zenchef et ZeroNorth, et a contribué à plus de 60 opérations de croissance externe dans 15 pays européens.

À propos de PSG Equity

PSG Equity (« PSG ») est une société de growth equity qui s'associe à des entreprises de software et de services technologiques pour les aider à accélérer leur croissance, identifier des opportunités stratégiques et constituer des équipes solides. Ayant soutenu plus de 130 entreprises et facilité plus de 470 opérations de croissance externe, PSG apporte une vaste expérience en matière d'investissement, une expertise approfondie dans le domaine du software et des technologies, dans une logique de partenariat avec les équipes de direction. Fondée en 2014, PSG opère depuis Boston, Kansas City, Londres, Paris, Madrid et Tel-Aviv.

