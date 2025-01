MoonPay acquiert la solution paiement retail crypto, Helio

Cette acquisition apporte la technologie, l'équipe et l'écosystème d'Helio au portefeuille de MoonPay, favorisant l'innovation dans la finance décentralisée, le commerce des créateurs et l'infrastructure commerciale.



Fondée en 2022, Helio simplifie les paiements en crypto-monnaies pour les commerçants et les créateurs en fournissant des outils pour accepter les crypto-monnaies comme SOL, ETH et BTC. L'entreprise est rapidement devenue une application de paiement en crypto-monnaies de premier plan avec plus de 6 000 commerçants et des millions d'utilisateurs.



La plateforme Helio a traité plus de 1,5 milliard de dollars de transactions et s'intègre aux principales plateformes numériques telles que Discord, WooCommerce et Shopify (le plugin Solana Pay, installé par des milliers de magasins). Helio facilite la création et l'intégration de flux de paiement en chaîne sur mesure via une API de développeur, permettant aux marchés, aux applications, aux terminaux de trading et aux DEX d'acheminer et d'accélérer les transactions avec les taux de réussite les plus élevés.



MoonPay sera en mesure d'étendre son volume de trading et de marché en combinant les capacités d'Helio avec notre vaste écosystème de produits.



Avec l'arrivée de l'équipe d'Helio chez MoonPay, cette acquisition renforce encore notre position de premier fournisseur d'infrastructures de paiement cryptographique.