Sticpay et Binance Pay s'associent Sticpay, fournisseur de e-Wallet et Binance Pay, principale technologie de paiement en crypto-monnaie sans contact - service déployé par Binance - viennent d'officialiser leur association. Objectif ? Faciliter l'accès aux différentes cryptomonnaies aux détenteurs de Wallets électroniques, Sticpay.

Lire le communiqué ci-dessous



STICPAY, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de portefeuilles électroniques et de passerelles de paiement, s'est associé à Binance Pay, une technologie de paiement en crypto-monnaie sans contact, sans frontière et sécurisée, propulsée par Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, afin de rationaliser l'accès des utilisateurs de STICPAY à des douzaines de crypto-monnaies de premier plan.



STICPAY compte actuellement plus d'un million d'utilisateurs et 5 000 entreprises clientes dans plus de 200 pays. Grâce à ce partenariat, les utilisateurs de STICPAY peuvent désormais effectuer des dépôts sur leur compte directement via Binance Pay, la technologie de paiement en crypto-monnaies de Binance, ce qui leur permet d'échanger, d'envoyer et de réaliser des transactions dans plus de 70 crypto-monnaies de premier plan à un coût moindre et plus rapidement qu'auparavant.

Le partenariat entre STICPAY et Binance Pay intervient alors que le marché des portefeuilles de crypto-monnaies continue de progresser : la taille du marché mondial des portefeuilles de crypto-monnaies et les revenus qu'il génère ont été évalués à 8,24 milliards de dollars en 2022 et devraient atteindre 46,72 dollars d'ici 2030, avec un taux de croissance annuel moyen d'environ 24,23 %.



Sean Park, PDG de STICPAY, a déclaré :

" Nous sommes extrêmement heureux d'avoir conclu un partenariat avec Binance Pay, les leaders de la technologie de paiement en crypto-monnaie. La mission de STICPAY est de rendre les paiements numériques moins chers, plus rapides et plus pratiques, et en intégrant Binance Pay, nos utilisateurs seront en mesure de gérer plus de crypto-monnaies, plus efficacement que jamais auparavant."



Pakning Luk, responsable du développement commercial mondial, Binance Pay, a déclaré :

"Nous sommes ravis d'annoncer l'intégration avec STICPAY, une nouvelle étape pour rendre les crypto-monnaies accessibles à tous. Cela permet aux utilisateurs du monde entier d'accéder plus facilement aux crypto-monnaies par des moyens plus pratiques."



À propos de STICPAY

STICPAY est un porte-monnaie électronique mondial de premier plan et une passerelle de paiement qui fournit des méthodes de paiement locales et internationales à plus d'un million d'utilisateurs et 5 000 entreprises clientes dans plus de 200 pays.

STICPAY permet aux utilisateurs de transférer des dizaines de devises fiduciaires et de crypto-monnaies par le biais de virements bancaires, de cartes de crédit et de méthodes de paiement locales et de crypto-monnaies. Pour les commerçants en ligne ayant des clients internationaux, STICPAY sécurise les transactions de commerce électronique internationales. Pour les particuliers, STICPAY fournit un service de transfert rapide, sûr et rentable, y compris pour ceux qui utilisent des devises non majeures. STICPAY a également fourni à des milliers de partenaires de confiance dans les secteurs du forex et des jeux en ligne des services de cashback, leur permettant d'offrir des récompenses de cashback à leurs clients.

Fondée en 2018, STICPAY est agréée par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni, la Labuan Financial Services Authority et la Mauritius Financial Services Commission.

STICPAY



À propos de Binance Pay

Binance Pay est une technologie de paiement en crypto-monnaie sans contact, sans frontière et sécurisée alimentée par Binance, permet aux utilisateurs et aux commerçants d'envoyer et de recevoir des paiements en crypto-monnaie dans le monde entier. Depuis 2021, Binance Pay a attiré un grand nombre d'utilisateurs, avec plus de 12 millions d'utilisateurs actifs. Actuellement, Binance Pay prend en charge plus de 70 crypto-monnaies.

Binance Pay

