Nominations | Qualium Investissement Julie Khayat et Antoine Schricke promus Directrice Associée et Directeur Associé Qualium Investissement nomme Julie Khayat et Antoine Schricke au rang de Directrice Associée et Directeur Associé

Julie Khayat (ESCP) a rejoint Qualium en 2011 après 4 années passées chez Morgan Stanley en leveraged finance à Londres et en M&A à Paris. Julie a accompagné Tournus Equipement, Socotec, le Groupe Mériguet (Ateliers de France), IMV Technologies ainsi que Labelium dans leurs stratégies de croissance tant organique que via build-ups jusqu’à leurs cessions. Elle a également joué un rôle actif dans l’origination et l’exécution des investissements dans SAFTI, Parella et plus récemment Recocash ainsi que Verdot IPS², et accompagne leur création de valeur.



Antoine Schricke (HEC) a rejoint Qualium en 2012 après 3 années passées chez Vestar Capital et une première expérience chez BNP Paribas puis Barclays Capital. Antoine a joué un rôle clé dans le développement de Biscuit International et de Vulcanic, notamment dans leurs stratégies de buy-and-build, ainsi que d’emlyon business school jusqu’à leurs cessions. Il a également participé activement aux investissements dans Acolad et Invicta et accompagne leur croissance à l’international, en particulier via des acquisitions transformantes.



L’équipe s’était renforcée en 2022 avec l’arrivée de Léa Ronez en tant que Directrice d’Investissement. Elle compte actuellement 12 professionnels.



La société de gestion poursuit activement le déploiement du fonds Qualium Fund III.

Après les investissements dans Constellation, Recocash, Verdot IPS², AmeXio, elle a annoncé en janvier dernier une cinquième prise de participation dans REALEASE Capital.



A propos de Qualium Investissement

Qualium Investissement, fonds institutionnel de référence, est un acteur historique sur le marché du

capital-investissement français avec 1 Md€ sous gestion. Agréé par l’Autorité des Marchés Financiers,

Qualium est détenu à 70% par son management et à 30% par la Caisse des Dépôts et Consignations.

Depuis sa création en 1998, Qualium a investi dans plus de 70 entreprises françaises de tous secteurs

d'activité. Qualium apporte aux équipes dirigeantes des entreprises toute l'expertise et les moyens

nécessaires pour atteindre des objectifs de développement ambitieux, notamment à l'international et

par croissance externe.

