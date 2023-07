Accueil Envoyer Imprimer Partager Nominations | Eight Advisory nomme cinq nouveaux Associés au Royaume-Uni et en France Eight Advisory, leader européen des cabinets de conseil indépendants, spécialisé dans la transaction, la restructuration et la transformation, a le plaisir d'annoncer la poursuite de son développement avec la nomination de cinq nouveaux associés (Paris et Londres), ce qui porte le nombre total d'associés du cabinet à 92.

Eight Advisory, leader européen des cabinets de conseil indépendants, spécialisé dans la transaction, la restructuration et la transformation, poursuit son développement en officialisant la promotion de cinq nouveaux associés.

- Sandrine Vouillon a été promue Associée, en Transaction Services en France,

- Fabrizio Bertozzi a été promu Associé, en Stratégie et Opérations en France,

- Adrien Le Blevec a été promu Associé, en CFO Advisory en France,

- Caley Mogg a été promu Associé au sein de Eight Advisory Avocats au Royaume-Uni,

- Kevin Peau a été promu Associé au sein de Eight Advisory Avocats en France.



Sandrine Vouillon a été promue Associée au sein de l'équipe Transaction Services d'Eight Advisory à Lyon. Diplômée de l'Université Paris Dauphine, elle a débuté sa carrière en Audit et Transaction Services chez Mazars Paris en 2012, avant de rejoindre Eight Advisory Lyon en 2019. Sandrine a acquis une expertise dans l'accompagnement des grands comptes et des sociétés de private equity en matière de due diligence financière dans leurs opérations de transaction au cours de ses 11 années d'expérience professionnelle, dans des secteurs variés tels que le logiciel, la distribution,

l'industrie et le courtage.



Fabrizio Bertozzi a été promu Associé au sein de l'équipe Stratégie et Opérations d'Eight Advisory à Paris. Diplômé de Grenoble École de Management, il dispose d'une solide expérience dans le conseil, ayant débuté en 2012 au sein de cabinets de conseil spécialisés dans la Supply Chain, l'excellence opérationnelle et la transformation stratégique. Il a rejoint Eight Advisory en 2018, apportant son expertise opérationnelle pour créer de la valeur pour ses clients dans des situations complexes, qu'il s'agisse de contextes transactionnels (carve out / intégration post-acquisition) ou non transactionnels qui nécessitent une expertise opérationnelle approfondie pour définir la stratégie et en assurer l'exécution.



Adrien Le Blévec a été promu Associé au sein de l'équipe CFO Advisory de Eight Advisory à Paris. Adrien a débuté sa carrière chez EY en 2010 et a travaillé dans l'audit et le conseil financier en France et en Australie. Il a rejoint Eight Advisory en 2021 et a apporté avec lui son expérience de l'accompagnement des DAF dans des contextes de fusion et d'intégration et a développé une forte expertise dans la structuration et la transformation de la fonction financière. Adrien accompagnera Eight Advisory dans le développement des services de conseil aux CFO auprès des Fonds de Private Equity et des sociétés en portefeuille.



Caley Mogg a été promu Associé au sein de Eight Advisory Tax à Londres. Diplômé de l'université d'Édimbourg, il a depuis acquis une solide expérience en assistant des entreprises et des fonds d'investissement, dans le cadre de leurs transactions. Il a également exercé deux ans dans l'industrie. Il est intervenu sur des transactions de toutes tailles et dans tous les secteurs. Il participera au développement de la practice Tax au Royaume-Uni.



Kevin Peau a été promu Associé au sein de Eight Advisory Avocats à Paris. Il est diplômé de l'Université Paris II Panthéon-Assas (Master 2 en droit fiscal) et est inscrit au Barreau de Paris. Kevin a débuté sa carrière, en tant qu’avocat fiscaliste, au sein du département Fiscalité Internationale d'EY Société d'Avocats à Paris. Il a rejoint Eight Advisory en 2019 pour lancer la pratique fiscale française aux côtés de Guillaume Rembry et de l'équipe de départ.

Avec plus de 10 ans d'expérience, Kevin a acquis une grande expérience en fiscalité transactionnelle (due diligence fiscale buy-side et/ou sell-side, structuration fiscale, modélisation fiscale, etc.) en assistant à la fois des clients corporate et des fonds d'investissement dans le cadre de leurs projets d'acquisitions/cessions transfrontalières, avec un focus dans le domaine des infrastructures (greenfield et brownfield). Il participera à la croissance de l’activité transactionnelle d'Eight Advisory.



Pascal Raidron, Managing Partner de Eight Advisory, a commenté ces promotions : " La nomination de ces cinq nouveaux Associés est le témoignage de la poursuite de notre développement rapide. Notre champ d’action est résolument européen depuis plusieurs années. Il devrait s’étoffer de nouvelles géographies plus lointaines d’ici la fin de l’année 2023. Notre croissance s’appuie sur nos valeurs cardinales d’excellence, de respect et d’entrepreneuriat

que nous partageons avec l’ensemble de nos équipes. L’attractivité de notre modèle, de par la variété toujours plus grande de nos offres et de nos pays d’intervention, se renforce ainsi au fil des ans. "



A propos d'Eight Advisory

Eight Advisory accompagne les dirigeants, les investisseurs et les banques dans leurs Transaction Restructurations et Transformations d’entreprises, en France et à l’international. Les 750 collaborateurs du cabinet, dont 92 Associés, proposent une spécialisation financière et opérationnelle dédiée à l’aide à la décision managériale.

Eight Advisory est un groupe européen, présent en France, au Royaume-Uni, au Benelux, en Allemagne et en Suisse, capable de se transformer, grâce à son statut de membre fondateur d’Eight International, en un groupe mondial de conseil composé d’associés implantés dans 30 pays en Europe, en Amérique, en Asie et en Océanie.

EIGHT ADVISORY

leader européen des cabinets de conseil indépendants, spécialisé dans la transaction, la restructuration et la transformation, poursuit son développement en officialisant la promotion de cinq nouveaux associés.- Sandrine Vouillon a été promue Associée, en Transaction Services en France,- Fabrizio Bertozzi a été promu Associé, en Stratégie et Opérations en France,- Adrien Le Blevec a été promu Associé, en CFO Advisory en France,- Caley Mogg a été promu Associé au sein de Eight Advisory Avocats au Royaume-Uni,- Kevin Peau a été promu Associé au sein de Eight Advisory Avocats en France.a été promue Associée au sein de l'équipe Transaction Services d'Eight Advisory à Lyon. Diplômée de l'Université Paris Dauphine, elle a débuté sa carrière en Audit et Transaction Services chez Mazars Paris en 2012, avant de rejoindre Eight Advisory Lyon en 2019. Sandrine a acquis une expertise dans l'accompagnement des grands comptes et des sociétés de private equity en matière de due diligence financière dans leurs opérations de transaction au cours de ses 11 années d'expérience professionnelle, dans des secteurs variés tels que le logiciel, la distribution,l'industrie et le courtage.a été promu Associé au sein de l'équipe Stratégie et Opérations d'Eight Advisory à Paris. Diplômé de Grenoble École de Management, il dispose d'une solide expérience dans le conseil, ayant débuté en 2012 au sein de cabinets de conseil spécialisés dans la Supply Chain, l'excellence opérationnelle et la transformation stratégique. Il a rejoint Eight Advisory en 2018, apportant son expertise opérationnelle pour créer de la valeur pour ses clients dans des situations complexes, qu'il s'agisse de contextes transactionnels (carve out / intégration post-acquisition) ou non transactionnels qui nécessitent une expertise opérationnelle approfondie pour définir la stratégie et en assurer l'exécution.a été promu Associé au sein de l'équipe CFO Advisory de Eight Advisory à Paris. Adrien a débuté sa carrière chez EY en 2010 et a travaillé dans l'audit et le conseil financier en France et en Australie. Il a rejoint Eight Advisory en 2021 et a apporté avec lui son expérience de l'accompagnement des DAF dans des contextes de fusion et d'intégration et a développé une forte expertise dans la structuration et la transformation de la fonction financière. Adrien accompagnera Eight Advisory dans le développement des services de conseil aux CFO auprès des Fonds de Private Equity et des sociétés en portefeuille.a été promu Associé au sein de Eight Advisory Tax à Londres. Diplômé de l'université d'Édimbourg, il a depuis acquis une solide expérience en assistant des entreprises et des fonds d'investissement, dans le cadre de leurs transactions. Il a également exercé deux ans dans l'industrie. Il est intervenu sur des transactions de toutes tailles et dans tous les secteurs. Il participera au développement de la practice Tax au Royaume-Uni.a été promu Associé au sein de Eight Advisory Avocats à Paris. Il est diplômé de l'Université Paris II Panthéon-Assas (Master 2 en droit fiscal) et est inscrit au Barreau de Paris. Kevin a débuté sa carrière, en tant qu’avocat fiscaliste, au sein du département Fiscalité Internationale d'EY Société d'Avocats à Paris. Il a rejoint Eight Advisory en 2019 pour lancer la pratique fiscale française aux côtés de Guillaume Rembry et de l'équipe de départ.Avec plus de 10 ans d'expérience, Kevin a acquis une grande expérience en fiscalité transactionnelle (due diligence fiscale buy-side et/ou sell-side, structuration fiscale, modélisation fiscale, etc.) en assistant à la fois des clients corporate et des fonds d'investissement dans le cadre de leurs projets d'acquisitions/cessions transfrontalières, avec un focus dans le domaine des infrastructures (greenfield et brownfield). Il participera à la croissance de l’activité transactionnelle d'Eight Advisory., Managing Partner de Eight Advisory, a commenté ces promotions : "accompagne les dirigeants, les investisseurs et les banques dans leurs Transaction Restructurations et Transformations d’entreprises, en France et à l’international. Les 750 collaborateurs du cabinet, dont 92 Associés, proposent une spécialisation financière et opérationnelle dédiée à l’aide à la décision managériale.Eight Advisory est un groupe européen, présent en France, au Royaume-Uni, au Benelux, en Allemagne et en Suisse, capable de se transformer, grâce à son statut de membre fondateur d’Eight International, en un groupe mondial de conseil composé d’associés implantés dans 30 pays en Europe, en Amérique, en Asie et en Océanie.

-----------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment









Articles similaires < > Nominations | Qualium Investissement promeut Jean-Brice Lachaux et Angèle Martin au rang de Directeur et Directrice d’Investissement. Nomination | Ciclad promeut Muriel Fabre en qualité d'Associée Nomination | IQ-EQ France nomme Bertrand d'Anselme au poste de CEO