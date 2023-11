Eight Advisory étend sa présence internationale avec l'ouverture de son bureau aux États-Unis

Ce nouveau développement s’inscrit pleinement dans la stratégie de déploiement d'Eight Advisory, renforce la présence internationale du cabinet et vise à soutenir ses clients européens dans leur développement vers le continent américain ainsi que les entreprises américaines qui cherchent à investir en Europe.



Laurent Williot, de double nationalité française et américaine, a commencé sa carrière chez Arthur Andersen en France avant de s'installer aux États-Unis en 2000 où il s'est depuis, spécialisé dans le soutien aux transactions en travaillant avec EY, PwC et plus récemment BDO.

Il a plus de 20 ans d'expérience dans le conseil aux investisseurs financiers et grands groupes sur des projets de due diligence financière dans un large éventail de secteurs, notamment les services aux entreprises, l'énergie et l’infrastructure, les biens de consommation, la technologie, l'hôtellerie, la construction, la fabrication, et l’industrie.



L'équipe d'Eight Advisory New York sera composée de Louis Legros (Directeur) et Archer Tawney (Manager), tous deux professionnels expérimentés des opérations de transactions issus des bureaux parisiens et londoniens d'Eight Advisory et complétée par des recrutements locaux.

Ils seront rapidement rejoints par une équipe de managers, de seniors et d'analystes avec un objectif d'une vingtaine de personnes au cours de l'année 2024. Laurent et l'équipe seront soutenus par Justin Welstead, associé et membre du Comité Exécutif d'Eight Advisory, qui a une expérience considérable dans l'accompagnement de groupes européens dans des transactions en Amérique du Nord.



Laurent Williot, Managing Partner d'Eight Advisory U.S., commente : « Je suis très heureux de rejoindre Eight Advisory et de participer à son expansion sur le marché dynamique de New York. La réputation du cabinet, combinée à son approche entrepreneuriale du conseil dans les transactions et à son ADN véritablement international, correspond parfaitement aux besoins des clients européens désireux de se développer en Amérique du Nord et des clients américains désireux de se développer en Europe ».



Justin Welstead, Membre du Comité Exécutif d'Eight Advisory, souligne : « Après nos débuts en France et le succès de l'ouverture des bureaux au Royaume-Uni, en Belgique, en Allemagne, en Suisse et aux Pays-Bas, New York est une étape importante pour Eight Advisory. Nous avons historiquement travaillé sur de nombreux projets pour des clients européens dans la région et avec Laurent et l'équipe, nous ajoutons une expertise locale pour renforcer notre offre. »



Eric Demuyt, Managing Director & Partner chez Eight Advisory déclare : « Nous sommes ravis d'accueillir Laurent au sein de la partnership d'Eight Advisory. En 13 ans, nous avons constitué une équipe pluridisciplinaire et internationale de 98 associés et 830 collaborateurs au total. Nous comptons parmi nos clients des groupes cotés, des fonds de private equity et leurs sociétés en portefeuille, ainsi que des family offices ayant une présence et une ambition internationales. Avec cette étape, nous renforçons notre capacité à les accompagner dans le développement de leurs activités à travers le monde. »