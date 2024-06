N26 : et si les comptes rémunérés devenaient la norme ?

Il est temps de faire bouger les lignes de l’épargne et d'innover en France. Lancer un produit qui allie un rendement très compétitif et une souplesse d’utilisation unique pour nos clients devient réalité. Quel que soit le compte N26 souscrit, tous nos clients vont percevoir chaque mois des intérêts sur les dépôts placés sur ce compte rémunéré. Ils pourront accéder à leurs fonds librement, à tout moment et sans restriction, ni frais additionnel ou contrainte d’utilisation. Après notre offre Crypto plébiscitée par nos usagers il y a quelques semaines, cette offre d’Epargne montre combien avec N26, c’est toujours plus d'autonomie et d’opportunités pour piloter ses finances efficacement et ainsi rester maître de son budget

N26 présente son offre d’épargne avec son compte rémunéré, offrant à ses clients des taux d’intérêts nominaux annuels bruts sur leurs dépôts allant jusqu’à 4 % pour les clients N26 Metal. L’offre sera de 2,26 % pour les clients du compte 100 % gratuit Standard et de 2,8 % pour les comptes Smart et You. Pour chaque offre, aucun montant minimum de dépôt, ni condition d’utilisation ne sont requises pour en profiter. Les intérêts sont gagnés sur l’ensemble du solde, de façon illimitée et sans plafond et, ils sont calculés chaque jour et payés chaque mois.Rappelons que Sumeria, l'offre bancaire lancée par Lydia le 15 mai dernier propose la rémunération des comptes courants (4 % pour ce lancement - 2 % pour la suite). La loi française autorise depuis le 16 mars 2005, cette rémunération. A ce jour, elle a été très peu proposée ou alors sous conditions ou pour des périodes promotionnelles.Avec cette offre, N26 ambitionne donc de s'ancrer au sein du marché français. En mars, elle a lancé son offre crypto . Et, d'ici à l'été, elle promet de dévoiler des nouvelles fonctionnalités et services.