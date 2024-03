La banque en ligne, N26, déploie son offre crypto en France

est la première banque numérique en Europe à opérer avec une pleine licence bancaire allemande. S'appuyant sur les dernières technologies, l'expérience bancaire mobile de N26 rend la gestion de l'argent plus facile, plus sûre et plus confortable au quotidien. À ce jour, N26 rassemble plus de 8 millions de clients à travers 24 marchés européens et traite plus de 100 milliards d'euros de transactions par an. N26 possède son siège à Berlin ainsi que des bureaux dans plusieurs villes d'Europe, dont Barcelone, Madrid, Paris ou Vienne, pour une équipe de 1 700 personnes avec plus de 80 nationalités différentes. Fondée par Valentin Stalf et Maximilian Tayenthal en 2013, N26 a levé près de 1,8 milliard de dollars auprès de certains des investisseurs internationaux les plus renommés.Fondé à Vienne en 2014,est l'un des principaux courtiers en crypto d'Europe. Avec plus de 2 800 actifs numériques, dont plus de 350 cryptos et de nombreuses actions, ETF, métaux précieux et matières premières, la licorne autrichienne de la fintech offre l'une des gammes les plus complètes d'actifs numériques disponibles en Europe. Bénéficiant déjà de la confiance de plus de 4 millions d'utilisateurs et de dizaines de partenaires institutionnels, Bitpanda détient des licences dans plusieurs pays et a fait ses preuves en matière de collaboration avec les régulateurs locaux pour garantir la sécurité des actifs.Bitpanda est ainsi l'une des plateformes déchange les plus sûres et les plus strictement réglementées du secteur.Outre son siège à Vienne, Bitpanda possède des bureaux à Amsterdam, Barcelone, Berlin et Bucarest.