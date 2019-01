Banque mobile : N26 lève 300 millions de dollars

Cette levée de fonds de 300 millions de dollars est l’investissement privé le plus important pour une fintech en Europe sur ces dernières années. À ce jour, N26 a levé plus de 500 millions de dollars auprès d’investisseurs reconnus, comme Tencent, Allianz X, Valar Ventures, le fonds d’investissement de Peter Thiel, Horizons Ventures, le fonds d’investissement de Li Ka-Shing, Earlybird Venture Capital, Redalpine Ventures et Greyhound Capital.



N26 construit la première banque mobile globale. Elle opère actuellement dans 24 marchés à travers l’Europe. Elle a triplé son nombre de clients durant les 12 derniers mois et compte actuellement plus de 2,3 millions clients. Cette levée permettra à N26 de poursuivre son expansion à l’international, en commençant par son lancement aux Etats-Unis au premier semestre de 2019. L’objectif de La Banque Mobile est d’atteindre les 100 millions de clients à travers le monde dans les années à venir.



Valentin Stalf, CEO et co-fondateur de N26 explique : “Des millions de personnes dans le monde ont toujours une expérience négative avec leur banque et paient des frais trop élevés. Avec Insight Venture Partners et GIC qui rejoignent notre groupe reconnu d’investisseurs existants, N26 dispose du soutien des meilleurs investisseurs à l’échelle internationale pour révolutionner l’une des plus grandes industries mondiales.”



Harley Miller, Principal à Insight Venture Partners commente : “Il est de plus en plus rare de nos jours qu’une industrie aussi massive que celle de la banque n’ait pas encore été révolutionnée par la technologie. N26 est clairement le leader de la banque mobile en Europe. Elle est dans une position idéale pour se lancer sur le marché américain cette année et construire une formidable marque globale.”



N26 propose une expérience flexible et transparente à ses clients. Que ce soit grâce à ses fonctionnalités existantes, comme les notifications en temps réel, l’absence de frais sur tous les paiements par carte à travers le monde ou grâce à ses fonctionnalités à venir, comme les comptes partagés en un clic, N26 continue de résoudre les challenges de l’industrie bancaire et de répondre aux attentes des clients.

Depuis le lancement de sa première version en janvier 2015, plus de 2,3 millions de clients répartis sur 24 marchés européens ont rejoint N26, qui a traité un volume de transactions de plus de 20 milliards d’euros. Les dépôts des clients sur leur compte N26 s’élèvent actuellement à plus d’un milliard d’euros.



À propos de N26

N26 construit la première banque globale que le monde aime utiliser. Lancée en 2015, elle a été fondée par Valentin Stalf et Maximilian Tayenthal, N26 s’est imposée comme la première banque européenne 100% mobile. Avec plus de 2,3 millions de clients, dont 600 000 en France, le volume de transactions traité depuis son lancement s’élève à plus de 20 milliards d’euros. Plus de 700 employés travaillent ensemble depuis Berlin, Barcelone et New York, pour réinventer l’expérience bancaire afin de l’adapter aux modes de vie de plus en plus connectés des utilisateurs. L’objectif : repenser la banque pour la rendre simple, rapide et moderne. Grâce à une licence bancaire européenne, à des technologies de pointe et à l’absence de succursales bancaires, N26 façonne dès aujourd’hui la banque de demain. Elle opère actuellement sur 24 marchés européens et prévoit de se lancer aux Etats-Unis au premier semestre 2019. N26 a levé plus de 500 millions de dollars auprès d’investisseurs reconnus comme Insight Venture Partners, GIC, Tencent, Allianz X, Valar Ventures, le fonds de Peter Thiel, Horizons Ventures appartenant à Li Ka-Shing, Earlybird Ventures, Battery Ventures, mais aussi auprès des membres de l’équipe de management de Zalando et Redalpine Ventures.

n26.com



À propos de Insight Venture Partners

Insight Venture Partners est un fond de capital-risque et de private equity reconnu mondialement qui investit dans les entreprises technologiques à forte croissance et dans les éditeurs de logiciel qui transforment en profondeur leur industrie. Fondée en 1995, Insight gère actuellement plus de 20 milliards de dollars d’actifs et a investi au total, dans plus de 300 entreprises dans le monde. Notre mission est de trouver, financer et collaborer avec des dirigeants visionnaires en leur apportant une expertise pratique pour croître afin d’assurer leur succès à long terme. À travers nos employés et notre portfolio, nous développons une culture axée sur notre conviction : la croissance est synonyme d’opportunités.

insightpartners.com



À propos de GIC

GIC est une entreprise d’investissement, globale et reconnue, fondée en 1981 pour gérer les réserves étrangères de Singapour. Rigoureux investisseur sur le long terme, GIC a un positionnement unique pour investir dans un large éventail d’actifs comprenant des actions, des obligations, du private equity, de l’immobilier et des infrastructures. Quand il s’agit de private equity, GIC investit aussi bien à travers des fonds que directement auprès des entreprises, s’associant avec ses gestionnaires de fonds et équipes de management pour aider des entreprises internationales à atteindre leurs objectifs. GIC a des investissements dans plus de 40 pays et investit dans les pays émergents depuis plus de deux décennies. Avec son siège à Singapour, plus de 1 500 personnes travaillent pour GIC. Ils sont répartis dans 10 bureaux, situés dans les villes clés du monde de la finance.

gic.com.sg