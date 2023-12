Elaia et Lazard Frères Gestion, alliances pour la tech

Pour le meilleur et surtout pour la tech ? C'est ce que semble signifier l'actualité qui bouscule en ce moment le monde de l'investissement tech.

Elaia Partners, fonds VC pionnier en France dans le soutien à l'univers de la tech avec 700 millions d'actifs sous gestion, vient d'officialiser une première alliance avec Lazard Frères Gestion (filiale gestion d'actifs) afin de créer ensemble, une plateforme d'investissement non cotée. Basée à Paris, la nouvelle structure devrait pourvoir aux besoins de financement des futurs leaders de la tech français et européens, en late stage et en equity growth. Lazard et ElaIa Partners couvriraient ainsi tous les stades de développement des entreprises tech et deeptech : depuis la phase d’amorçage et d’early stage jusqu’à la cotation en bourse et la

vie sur les marchés.



Cette nouvelle initiative commune serait dirigée par Xavier Lazarus, cofondateur et Managing Partner d’Elaia Partners, aux côtés d’une équipe d’investissement en cours de recrutement. Le lancement d’un premier fonds axé sur l'Europe aurait lieu dès 2024.



Ce partenariat stratégique permettrait à Lazard de répondre à la demande croissante de ses clients institutionnels et privés en matière d'actifs non-côtés. Le partenariat permettrait d’élargir la gamme de produits de Lazard tout en bénéficiant de l'expertise et de l'expérience d'Elaia Partners.

Le partenariat serait également une extension naturelle du plan de croissance d’Elaia Partners afin de couvrir les stades ultérieurs de développement, tout en bénéficiant du réseau de distribution mondial de Lazard. Il vise à renforcer la présence d’Elaia Partners tout au long du cycle de développement des entreprises technologiques. Tout en participant à cette nouvelle

initiative, Elaia Partners poursuivrait sa stratégie d'investissement en amorçage et en early stage dans les secteurs de la technologie B2B et de la deep tech.



« Nous sommes ravis de cette opportunité de pouvoir nous associer à Elaia Partners. Elaia Partners apporte une expertise unique ainsi qu'un track record exceptionnel dans la sélection et le soutien des entrepreneurs européens dans le secteur de la technologie et de la deep tech » a déclaré Evan Russo, CEO de Lazard Asset Management. « Ce partenariat nous permettrait d'élargir notre offre d'investissement en proposant à nos clients un accès à des opportunités d'investissement privé exclusives dans le secteur technologique. »



« Au cours de la dernière décennie, la France et l’Europe ont développé leur écosystème entrepreneurial en tech et deep tech, et nous avons déjà assisté à l'émergence de leaders mondiaux issus de nos pôles technologiques européens. Il est maintenant temps que des champions émergent au niveau du financement » explique Xavier Lazarus, cofondateur et Managing Partner d’Elaia Partners. « En s’appuyant sur l’image de marque solide et la réputation mondiale de Lazard, ainsi que sur sur la longue expérience en gestion d'actifs, l’opportunité de ce partenariat représente un formidable accélérateur de croissance pour Elaia Partners. Notre

ADN commun et nos forces complémentaires nous permettront d'apporter une offre de haute qualité à nos investisseurs et entrepreneurs. »



L'initiative reste soumise à la consultation préalable des instances représentatives du personnel, à la finalisation des accords définitifs et à l'approbation réglementaire, et devrait être finalisée courant 2024. Les deux maisons continuent également à discuter d'autres formes de coopération afin de développer ce partenariat.



Selon plusieurs sources d'information, cette alliance serait susceptible d'aller plus loin. Lazard pourrait ainsi se positionner comme actionnaire minoritaire d'Elaia Partners. Des échanges seraient actuellement en cours où toutes les situations sont évoquées à plus ou moins long terme.



AL A.