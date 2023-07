Nominations | Elaia, Delphine Villuendas et Zeevi Michel, nommés Associés

Delphine est chez Elaia depuis plus de deux ans et dirige l'équipe des relations avec les investisseurs d'Elaia, en plus d'être une contributrice clé de l'écosystème technologique européen. Elle a précédemment dirigé le développement de l'entreprise chez Founders Factory, a été General Partner et General Counsel dans plusieurs sociétés de capital-risque, tout en menant une carrière juridique. Elle est actuellement la directrice juridique de France Digitale.- Delphine Villuendas, Associée et Responsable des Relations InvestisseursZeevi travaille avec nous en tant que Venture Partner basé à Tel Aviv depuis près de deux ans, après avoir cofondé, géré et vendu plusieurs startups dont TravelSuit qui a été rachetée par BCD Travel et Senexx qui a été rachetée par Gartner. Zeevi est très impliqué dans l'écosystème local israélien et est un investisseur prolifique. Au fil de ses expériences, il a acquis une expertise pointue dans des secteurs tels que B2B SaaS, Data/AI, Cybersécurité et plus encore. Ce faisant, il a dirigé ou co-dirigé des investissements tels que Cyrebro et Enso Security.” - Zeevi Michel, AssociéPHOTO des partners d'ELAIA.Delphine Villuendas : 2nd rang, à gauche, veste roseZeevi Michel : 1er rang, veste noire, lunettes

La base d'investisseurs d'Elaia n'a cessé de croître en France et à l'international, en particulier grâce à Delphine qui a dirigé nos efforts en matière de relations avec les investisseurs", déclare Xavier Lazarus, Managing Partner. "Zeevi, quant à lui, nous aidera à intensifier notre présence en Israël, l'un des principaux marchés technologiques en termes de qualité du flux d'opérations et de sorties importantes, ce qui en fait un marché attractif pour nous ", ajoute-t-il. "Je suis ravi de les accueillir tous les deux au sein du Partenariat et je me réjouis de leur contribution en tant que partenaires.

Je suis honorée de rejoindre le partenariat d'Elaia et de jouer un rôle plus important dans le développement d'Elaia. Je suis impatiente d'entretenir et d'élargir notre réseau d'investisseurs en France et en Europe pour construire la première plateforme paneuropéenne de capital risque dans le domaine de la technologie."