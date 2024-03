Elaia, un troisième fonds dédié à la DeepTech à 60M€

Anne-Sophie Carrese, Managing Partner d'Elaia : "Cette troisième génération de fonds d'amorçage deep tech est le résultat de la confiance continue de nos investisseurs existants, dont beaucoup ont choisi de renforcer notre relation en décidant à nouveau de nous soutenir par l'intermédiaire de ce nouveau fonds. Nous avons déjà fait nos preuves en matière d'investissement et de sortie d'entreprises de deep tech telles que Mablink (rachetée par Ely Lilly), Aqemia ou Alice&Bob. Nous sommes convaincus que la deep tech est portée par l'innovation en matière de recherche et nous sommes fiers de poursuivre nos partenariats avec les principales institutions académiques et de recherche à travers l'Europe dans le cadre de ce nouveau fonds. Notre équipe a déjà identifié les trois premières startups qui rejoindront le portefeuille d'Elaia DTS3, et nous sommes impatients de poursuivre notre soutien à des fondateurs qui innovent pour l'avenir des technologies deep tech à travers l'Europe."



Xavier Lazarus, cofondateur et Managing Partner d'Elaia : "Ces dernières années, il est apparu de plus en plus évident que l'Europe est en train de devenir un concurrent mondial en matière d'innovation dans la deep tech. Nous devons continuer à soutenir les chercheurs, les innovateurs et les scientifiques européens qui imaginent l'avenir de la technologie pour la prochaine génération. Les sciences de la vie, l'industrie et l'informatique sont au cœur d'une évolution importante et nous sommes ravis d’accompagner les fondateurs qui façonnent leur avenir par l'intermédiaire de DTS3".



Cédric Denis-Rémis, Vice-Président du Développement : “L'Université PSL est ravie et fière d'annoncer la poursuite de sa collaboration avec Elaia Partners ; le nouveau fonds s'appuiera sur le succès du Fonds d'Innovation PSL, avec des ambitions et des ressources accrues. Il offrira aux startups de PSL un accès direct à une équipe d'investissement en deeptech dotée du plus haut niveau d'expertise, et soutiendra le développement de nouveaux champions dans le sillage d'Aqemia, Alice & Bob et d'autres...”