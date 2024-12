KissKissBankBank roucoule désormais avec Ulule

Ulule peut se réjouir : elle vient donc de se rapprocher de KissKissBankBank. Deux historiques du financement participatif en France, font donc faire cause commune.

Du côté de Ulule, l'histoire commence en 2010 quand Arnaud Burgot (CEO), Alexandre Bucherot (Président ) et Thomas Grange (CTO) lancent le projet de plateforme de crowdfunding.

"Au début, nous nous sommes développés grâce à des business angels ce qui nous a permis d'être pour la première fois à l'équilibre dès 2013. En 2016, forts de nombreux projets de déploiement techniques comme à l'international, nous avons fait le choix de levée 5 millions d'euros auprès de Citizen Capital, Ternel (ex-Capital Croissance) et dans une moindre mesureBNP Paribas Développement mais qui est aujourd'hui en appui sur beaucoup de projets." relate Arnaud Burgot, CEO et donc co-fondateur d'Ulule.



La plateforme en profite pour accélérer les développements notamment en Europe. "Aujourd'hui, même si nous avons toujours des projets avec l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas... Nous sommes plus une entreprise franco-française. Une plateforme de financement. participatif demande de répondre à beaucoup de règles de compliance, de respect des clients, des règlements (NDLR : virement Sepa par exemple)... "

Dès 2013, Ulule entame une phase de diversification par rapport à la collecte pure via le lancement des partenariats avec des entreprises afin de les accompagner dans leur recherche de visibilité au travers des campagnes par exemple. " Dès 2020, nous passons organisme de formation avec la possibilité d'organiser des bilans de compétences. Et, en 2021, nous lançons avec la Maïf une vitrine marketplace pour que nos créateurs puissent aussi vendre leurs produits."



Aujourd'hui, l'activité pure "financement participatif" ne représente plus "que" 40 % de Ulule qui ne dévoile pas son chiffre d'affaires.

En 2023, la partie Crowdfunding a permis de collecter 31 millions d'euros auprès d'un public tripartite se répartissant équitablement entre Entrepreneurs, Associatifs et Groupes portant des projets Culturels (montant moyen collecté aux alentours des 7000 euros).

" La partie crowdfunding reste dans notre activité un formidable outil d'acquisition clients ! Cela faisait d'ailleurs un moment que nous nous regardions avec KissKiss. Il y a même eu des échanges un peu plus sérieux avec Vincent Rircordeau (co-fondateur de KissKissBankBank, il y a 5 ans environ, pour une opération inverse. "

En 2017, KissKissBanKBanK a été rachetée par le La Banque Postale qui, après l'avoir accompagnée dans des opérations de croissance externe, se détache peu à peu des activités de cette branche.

Ulule dans sa version crowdfunding génère 2 à 3 fois plus de volume de KissKissBankBank.



" Ce rapprochement a vraiment du sens. Nous sommes très proches dans nos activités et nous allons pouvoir optimiser les synergies tant au niveau du déploiement de la plateforme technique qu'au niveau de tout ce qui est appréhension et application des règles de compliance. "



Les 2 marques vont continuer à co-exister. "Nous allons lancer de nouveaux projets d'ici au premier trimestre 2025 et il est logique de le faire avec une marque différente."

Ensemble et depuis leurs débuts, les deux plateformes ont contribué à financer 80 000 projets via 480 millions d'euros collectés en 15 ans auprès d'une communauté de 9 millions de personnes.



