Crowdfunding : naissance du leader français et européen du financement participatif dans la transition énergétique

Lendosphère poursuit ses opérations de croissance externe. Cinq mois après avoir officialisé le rapprochement avec AkuoCoop (ex-filiale de financement participatif du groupe Akuo), Lendosphère renouvelle l'expérience via l'acquisition de Lendopolis, jusqu'ici filiale de KissKissBankBank détenue depuis 2017 par La Banque Postale.



" Il s'agit d'une véritable opération de consolidation pour nous " relate Laure Verhaeghe, co-fondatrice et présidente de Lendosphère. " Lendopolis a signé une année couronnant son re-positionnement au service des projets accompagnants la transition énergétique dans les territoires. La plateforme devrait atteindre la rentabilité dès cette année".



Tout comme Lendosphère, Lendopolis est née en 2014 dans le sillage de l'application du nouveau cadre réglementaire annonçant la naissance de ce nouveau mode de financement des projets entrepreneuriaux.

KissKissBankBank, pionnier du genre (et un peu à l'origine du cadre réglementaire comme de l'association professionnelle qui l'a poussé ), souhaite déployer sa plateforme de crowfdfunding, non plus uniquement pour des projets de "quartier", communautaires, mais aussi comme un outil supplémentaire visant à consolider le financement des entreprises.

C'est ainsi que naît Lendopolis, plutôt spécialisée dans le crowdlending. En 2017, La Banque Postale rachète KissKissBankBank. En 2019, Lendopolis qui fait parfois face à des soucis quant à la qualité de ses emprunteurs, prend le virage du développement durable. Avec, comme objectif d'aider à financer des projets à un stade assez matures, ancrés dans les territoires et souhaitant prendre le virage par exemple de la décarbonation. La Banque Postale aidant à faire le relais auprès des potentiels investisseurs grâce à son réseau.



De son côté, le destin de Lendosphère est peut-être plus linéaire. Fondée aussi fin 2014, par Laure Verhaeghe et Amaury Blais, la fintech n'a pas vraiment changé de feuille de route au cours de la décennie qui vient de s'écouler. "Dès le démarrage, nous avons souhaité contribuer à la démocratisation de la décabornation. Nous nous adressions alors à une clientèle déjà avertie en matière de risques climatiques qui souhaitait consacrer une partie de son épargne pour soutenir les enjeux de transition énergétique dans les territoires.'



En 10 ans, Lendosphère a ainsi financé 650 projets pour un montant global de 330 millions d'euros levés via une communauté de 40 000 investisseurs (Ticket moyen de 1750 euros ).

"Nous avons toujours eu une gestion assez traditionnelle de l'entreprise qui a été à l'équilibre quasiment à ses débuts. Nous n'avons d'ailleurs jamais opéré de levées de fonds.". Il y a trois ans, Lendosphère s'est rapprochée du groupe 123IM qui est devenu actionnaire majoritaire aux côtés des fondateurs.

"Nous cherchions en particulier à élargir notre socle de distribution." Grâce à ce rapprochement stratégique avec 123 IM, Lendosphère adresse aussi ses projets aux CGP et peut intervenir en appui des investissements opérés par les fonds "impact" opérés par 123 IM. "Nous bénéficions d'une réelle distribution multicanale pour asseoir nos financements dans la limite réglementaire autorisée d 1 million d'euros." relate Laure Verhaeghe



Depuis quelques mois, Lendosphère a donc amorcé un nouveau virage visant à consolider sa croissance non plus uniquement de manière organique mais aussi via, des opérations de croissance externe.

Lendosphère s'apprête à capitaliser sur la marque (qui reste donc), les équipes qui doublent ainsi pour être à 24, les services et la plateforme. " Nous conservons aussi le partenariat avec La Banque Postale auprès de qui l'offre de Lendopolis sera toujours disponible tout comme auprès de sa filiale Louvre Banque Privée. "

Ainsi, Lendopolis conserve son ancrage territorial fort en finançant notamment des projets d'énergies renouvelables prêts à construire.

De son côté, Lendosphère va poursuivre son extension géographique notamment en Europe grâce à l'agrément européen ainsi que sa diversification sectorielle.



Grâce à ce nouveau rapprochement Lendosphère se positionne en tant que nouveau leader français et européen du financement participatif dans la transition énergétique. L'ensemble revendique un socle de 100 000 investisseurs, principalement privés pour un ensemble de 1000 projets financés (600 millions d'euros investis) au cours des 10 dernières années.