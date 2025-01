Helios un cinquième anniversaire, des promesses tenues et des ambitions européennes

"novateur, en rupture avec les pratiques des établissements traditionnels"

"il n'y a pas d'intérêt à déployer notre propre solution si on a un disposition un acteur qui le fait déjà extrêmement bien."

"Au début, nous avons fait appel à Solaris qui est une solution allemande de banking as a service. Il y a deux ans, nous avons fait le choix de tout internaliser : la partie tech où tous les services sont désormais internes à helios afin d'avoir la main sur la qualité de service. Nous avons aussi intégré une large partie du réglementaire afin d'avoir, là encore, la main sur la lutte contre le blanchiment d'argent, corruption ... Et pour la licence d'établissement paiement, nous passons avec Okali avec qui nous avons créé ce modèle hybride assez unique sur le marché. Cela nous permet d'être autonome tout en nous appuyant sur un acteur bien au fait des nouvelles mesures avec l'ACPR."

Nous aimerions ouvrir un nouveau pays européen dès l'année prochaine. Et en 2027, nous pourrions rajouter 2 à 3 nouveaux pays grâce à la licence française passeportable avec l'ouverture d'une succursale dans chaque pays tout en mutualisant nos process.

Fondée il y a 5 ans, par Maeva Courtois et Julia Ménayas, la fintech helios a toujours souhaité proposer un modèle bancairePari tenu donc ? Pour la troisième année consécutive et à l'occasion d'un audit réalisé par Greenly , helios se positionne comme le compte le plus vert de France.Sa performance ? Ne générer une intensité carbone "que de" 99 tonnes d’équivalent CO2 émises par million d’euros financé quand les banques traditionnelles, enregistrent en moyenne environ 500 tonnes d’équivalent CO2 par million d’euros investi (selon Greenly).Aujourd'hui, Helios, certifiée B-Corp , revendique 40 000 comptes ouverts. Côté clients particuliers comme professionnels, et depuis le lancement de la première carte Visa en bois naturel, la fintech a déployé plusieurs catégories de comptes (courant individuel, commun, Avenir pour épargner, jeune avec une carte virtuelle pour éviter la fraude, Premium...), à partir de 3 euros par mois.Elle propose aussi une assurance vie qui serait aujourd'hui la plus verte sur le marché en partenariat avec Goodvest.relate Maeva Courtois.Idem du côté des services de banque de détails .Côté investissement.10 millions d'euros ont été investis via les dépôts des clients avec comme promesse tenue "que ces euros financent uniquement des solutions concrètes au service de la transition écologique. Les clients pouvant consulter les solutions financées à tout moment via l'application d'helios, à l'instar de la dernière opération visant à soutenir les épiciers militants, "Nous Anti-Gaspi""La sélection de ces investissements se fait aussi en interne. Nous regardons toutes les entreprises qui sont en recherche de financement. Nous retirons toutes les entreprises qui font partie de notre liste d'exclusion. Donc, qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires dans les énergies fossiles, pesticides chimiques, l'élevage intensif... ETC. Et ensuite, nous nous focalisons sur les autres. Là encore, nous retranchons les entreprises qui ne font pas vraiment de sens pour nous. Puis forcément, nous allons regarder l'entreprise dans le détail."Concrètement, lorsque les équipes d'helios choisissent de soutenir une entreprise, elle intervient non pas en prenant une prise de participation mais via l'émission d'un prêt obligataire. Ils participent donc à une recherche en financement.Pour financer son déploiement, helios a procédé à trois levées de fonds depuis sa création. La première en 2020, en pre-Seed menée par Raise impact pour un montant de 1,5 million d'euros. La seconde en 2022, avec Racine2 (Serena, make_sens, MGEN) pour un montant de 9 millions. Et la troisième, fidèle à son modèle, en crowdfundig auprès de ses clients qui lui a permis de récolter 2,5 millions d'euros. Il se murmure qu'une quatrième levée de fonds serait possible afin, entre autres, d'accomplir les ambitions européennes, de la fintech.Pourquoi pas de licence d'établissement de crédit ? "La licence bancaire n'est pas nécessaire pour faire ce que l'on souhaite faire. Aujourd'hui la priorité est donnée au déploiement européen. Lorsque nous aurons une base de clients importants, cela aura du sens pour nous et nous permettra de proposer peut-être une offre de crédit. Mais concrètement, nous sommes plutôt sur un plan au-delà des 5 années à venir ." conclut Maeva CourtoisAnne-Laure Allain